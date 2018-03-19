В Україні будуть по-новому здавати на права: що зміниться

В Україні зміняться правила отримання водійських прав. У МВС вирішили ввести чек-лист для помилок і відеофіксацію.

У чек-лист екзаменатори будуть вносити типові помилки екзаменованих і виставляти оцінки по кожному етапу випробувань, передає "Сегодня".

Ще в кінці минулого року іспит з водіння розділили на два етапи. Перший проходить на майданчику для навчання початкового управління, де майбутні водії демонструють уміння почати рух на підйомі і спуску, гальмувати і маневрувати.

Другий етап іспиту проходить на зазначеному маршруті серед дорожнього руху, і там водіям доведеться маневрувати в потоці, дотримуватися правил дорожнього руху і не створювати аварійні ситуації.

У чек-листі екзаменатор буде ставити позначки про проходження або непроходження водіями етапу випробувань. Після закінчення іспиту людина може ознайомитися з зазначеними екзаменатором помилками, залишивши на чек-листі свій підпис.

"У нас багато змін у теоретичній частини іспиту, і залишалася проблемна практична частина, яка була суб'єктивною. Чек-лист - перший крок до прозорої системи оцінювання. При підписанні чек-листа екзаменований може зафіксувати свою незгоду з результатом, оскаржити його в сервісному центрі. у повну силу ця система запрацює після введення відеофіксації, коли можна перевірити всі скарги. Фото- і відеофіксацію складання іспиту планується ввести вже в цьому році", - повідомила речник Головного сервісного центру МВС Інга Вишневська.

Як повідомляв "Обозреватель", з 1 січня в Україні діє нове правило: швидкість руху автотранспорту в населених пунктах обмежена 50 кілометрами на годину.