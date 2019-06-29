В Україні анонсували важливу зміну на дорогах: у чому суть

В Україні мають намір заборонити крайні ліві повороти на трасах і будуть проектувати їх на нових трасах через зустрічний потік транспорту.
Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку. Відзначається, що, за даними експертів, до 30% всіх аварій на міжміських трасах відбувається при виконанні саме такого маневру.
Повороти на дорогах України
ТСН
Чиновники цього разу чітко позначили умовні критерії ризиковості та рішення для кожного випадку:
Для доріг зі щільністю понад 11 тис. авто на добу – ліві повороти не допускаються. Розворот транспорту повинен здійснюватися тільки через багаторівневі розв'язки;
Для трас з потоком від 5 до 11 тис. авто – кільцеві розв'язки та безпечні ліві повороти;
Для доріг, по яких проїжджає менше 5 тис. авто на добу – ті ж кільця, а також віднесені ліві повороти.
Однак, зазначають у відомстві, це не означає, що на дорогах із низьким завантаженням можна зводити багаторівневі розв'язки.
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