У Німеччині відкрився знаменитий Франкфуртський автосалон: найцікавіші новинки. Фото

На Франкфуртському автосалоні, який триватиме в Німеччині до 22 вересня, незважаючи на відсутність ряду великих виробників, показали безліч новинок, які вже встигли охрестити революційними.

Про це повідомляє repubblica.it (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Більшість із представлених на виставці моделей – електрокари нового покоління або концепти, покликані дати уявлення про божевільні ідеї, які можуть знайти застосування в автомобілях майбутнього.

Так, Land Rover привіз до Франкфурту Defender нового покоління, над зовнішнім виглядом якого дизайнери компанії міркували майже 30 років. Компанія вирішила відмовитися від фірмової конструкції з рамою сходового типу і нерозрізними мостами. У новому автомобілі зробили несучий кузов, що базується на легкому алюмінієвому монококу.

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Defender Land Rover

Відзначається, що на момент запуску позашляховик запропонують з бензиновими і дизельними моторами, а також у вигляді гібрида.

Porsche також представив революційну новинку – електричний спорткар Taycan. На момент запуску Porsche Taycan буде представлений у двох топових модифікаціях – Turbo і Turbo S. Відзначається, що це перший автомобіль із нульовим рівнем викидів.

Taycan Porsche

Новинкою похвалився і Volkswagen. Компанія показала електромобіль ID.3 – перший серійний автомобіль німецької марки, випущений на інноваційній платформі MEB.

Volkswagen ID.3 Volkswagen

Honda продемонструвала світу електрокар Honda e, виконаний у стилі ретро. Авто запропонують із електромоторами потужністю 136 або 150 л. с., які дозволять розганятися до 100 км/год за 8 секунд.

Honda e Honda

Lamborghini Sian став не тільки першим автомобілем італійської марки, в якому застосували електричні технології, але і найпотужнішим серійним авто в історії.

Lamborghini Sian Lamborghini

Також публіка побачила новинки від Audi – Audi RS7 Sportback – і BMW – BMW X6.

Audi RS7 Sportback Audi

BMW X6 BMW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі помітили один з найдорожчих позашляховиків у світі Rolls-Royce Cullinan, який коштує в середньому 12,5 млн гривень.

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