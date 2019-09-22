Тіла вирізали: з'явилися моторошні деталі про жертв ДТП із маршруткою під Одесою

Щоб дістати з салону живих і тіла загиблих, які стали жертвами жахливого ДТП під Одесою, довелося залучити рятувальників, які розрізали метал маршрутки.

Чотирьох постраждалих – троє пасажирів маршрутки і водія масловоза забрала "швидка". Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Двох пасажирів оперують, двоє перебувають у важкому стані, але їх стабілізують.

Тіла загиблих вивезли через кілька годин після аварії. У кишенях загиблих безперервно дзвонили телефони. На місце ДТП почали з'їжджатися люди, які шукають своїх близьких.

ДТП під Одесою odessa.online

На місці аварії працюють слідчі.

Причина ДТП встановлюється оперативно-слідчими діями. Детальна інформація буде у неділю, 22 вересня.

"Зараз ми працюємо над встановленням можливості страхового випадку та організації матеіральної допомоги родинам загиблих і постраждалих. Встановлено власника вантажівки – це Кіровоградська компанія", – говорить в.о. губернатора Одеської ОДА Світлана Шаталова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині маршрутка сполученням "Велика Долина – Одеса", в салоні якої було 11 чоловік, врізалася в автоцистерну. Вісім пасажирів і водій маршрутки загинули на місці.

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