Головна Новини
22 вересня • оновлено в 12:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Автомобільні новини

Тіла вирізали: з'явилися моторошні деталі про жертв ДТП із маршруткою під Одесою

1.1т Читати матеріал російською

Щоб дістати з салону живих і тіла загиблих, які стали жертвами жахливого ДТП під Одесою, довелося залучити рятувальників, які розрізали метал маршрутки.

Чотирьох постраждалих – троє пасажирів маршрутки і водія масловоза забрала "швидка". Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Двох пасажирів оперують, двоє перебувають у важкому стані, але їх стабілізують.

Новини
"Чорні вихідні" в Україні: серія жахливих ДТП сколихнула країну

Тіла загиблих вивезли через кілька годин після аварії. У кишенях загиблих безперервно дзвонили телефони. На місце ДТП почали з'їжджатися люди, які шукають своїх близьких.

ДТП під Одесою

ДТП під Одесою

odessa.online

На місці аварії працюють слідчі.

Причина ДТП встановлюється оперативно-слідчими діями. Детальна інформація буде у неділю, 22 вересня.

"Зараз ми працюємо над встановленням можливості страхового випадку та організації матеіральної допомоги родинам загиблих і постраждалих. Встановлено власника вантажівки це Кіровоградська компанія", – говорить в.о. губернатора Одеської ОДА Світлана Шаталова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині маршрутка сполученням "Велика Долина – Одеса", в салоні якої було 11 чоловік, врізалася в автоцистерну. Вісім пасажирів і водій маршрутки загинули на місці.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel