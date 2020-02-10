Прагматизм в привабливій упаковці: тестуємо Opel Insignia

У тестовому парку AutoOboz на тиждень прописався Opel Insignia. Ми спробували розібратися, чим здатний здивувати "глава сімейства" бренду.

Поки в Рюссельхайме готуються вивести на світові ринки Opel Insignia третього покоління, ми вирішили відновити в пам'яті образ актуальної генерації моделі. І для цього взяли на тест стильний чорний ліфтбек з 2-літровим 170-сильним турбодизелем в комплектації Innovation.

Opel Insignia

У дизайні моделі Insignia вдало поєднані класичні форми з модними віяннями сучасності. Завдяки цьому його зовнішність зберігає свіжість і чарівність.

У дизайні моделі Insignia вдало поєднані класичні форми з модними віяннями сучасності

Місця вистачить усім

На елегантної панелі приладів розташувався великий сенсорний дисплей, який дозволяє керувати більшістю другорядних функцій і мультимедіа. Комбінований щиток приладів, крім аналогових індикаторів, має кольоровий дисплей. Подібно дисплею на центральній консолі, приладова панель також може налаштовуватися під персональні потреби кожного водія за допомогою клавіш на кермовому колесі.

Opel Insignia так само хороша всередині, як і зовні

8-дюймовий сенсорний дисплей дозволяє управляти більшістю другорядних функцій

По комфорту, просторості салону і місткості багажника Insignia займає гідне місце серед конкурентів. Комфортабельні сидіння розроблені за участю фахівців німецької асоціації вертебрологів AGR, про що є навіть відповідний шильдик. Сидіти на таких кріслах не тільки приємно, але і нешкідливо для спини.

Opel одним з перших став використовувати досвід AGR для створення сидінь

Водійське крісло забезпечене пам'яттю положення, а також цілим набором електроприводів, які забезпечать зручне розташування за кермом. Крім того, водійське крісло має ще й функцією масажу.

Opel Insignia має стильну зовнішність і елегантним інтер'єром

Спереду є багато разновеликих відділень для дрібниць

Переднє пасажирське крісло також забезпечено електроприводами, які регулюють бічну і поперекову підтримку, а за подовжне і вертикальне регулювання відповідають відповідні ручки.

Не менш комфортно почуватимуться пасажири на другому ряду. До їхніх послуг є підігрів сидінь, власні дефлектори обдування і два USB-порту. У підлокітнику є два підстаканники. А ось третьому пасажирові буде заважати широкий трансмісійний тунель.

Широкий трансмісійний тунель нагадує, що у Insignia є повнопривідна модифікація

У задньому підлокітнику є два підстаканники

Величезний багажник дозволить взяти в дорогу все необхідне, а якщо потрібно перевести велику поклажу, задні крісла можна легко і швидко скласти, отримавши рівну поверхню. Залежно від положення спинки заднього ряду обсяг змінюється від 490 до 1450 л.

Навантажувальна висота немаленька, але за обсягом багажника Insignia здатна здивувати

Спинки задніх крісел можна скласти як частково, так і повністю

Під підлогою багажника є ніша для компресора і ремкомплекта

Крім хороших дзеркал при русі заднім ходом на допомогу прийде камера заднього виду з системою кругового огляду

дизельна сила

Дволітровий 170-сильний турбодизель радує своєю чуйністю в широкому діапазоні оборотів, а перемикання 8-ступінчастої коробки передач відбувається абсолютно непомітно. Автомобіль легко розганяється – на спринт 0-100 км/год тестова Insignia витрачає менше 9 секунд. При цьому витрата палива приємно радує – в місті навіть з урахуванням "пробок" середній показник склав 8 л на "сотню".

Opel Insignia

Спортивна "баранка" зручна і приємна на дотик. Мені не раз доводилося відчувати різні версії моделі Insignia, але претензій до керованості не було ніколи. У тестовій машині з цим теж все в порядку. Електричний підсилювач радує чіткістю своєї роботи і приємною вагою, що виникає на кермі зі збільшенням швидкості. А на парковці обертати кермо можна одним пальцем.

Opel Insignia

За характером роботи підвіски Insignia більше спортивна, ніж комфортна. Вона добре відпрацьовує великі нерівності, а ось на дрібних тріщинах і гребінці з'являється неприємна вібрація. З іншого боку, на високих швидкостях машина не розгойдується, а входити в повороти можна з більшою швидкістю, ніж у багатьох конкурентів. Та й шум від дороги в салоні мінімальний. Звук мотора проявляється тільки на оборотах, близьких до максимальних.

Opel Insignia

Да буде світло!

Окремої згадки заслуговує фірмова система адаптивного головного світла з матричними світлодіодами. Нагадаємо, що компанія Opel була одним з піонерів масового використання світлодіодних матричних фар. В Insignia використовуються матричні фари IntelliLux LED з 32 світлодіодними елементами в кожній фарі. Для порівняння, це вдвічі більше, ніж на моделі Astra. Збільшення кількості світлодіодів дозволило реалізувати все різноманіття варіантів освітлення в залежності від ситуації на дорозі.

В Insignia використовуються матричні фари IntelliLux LED з 32 світлодіодними елементами в кожній фарі

Придбати Opel Insignia можна за ціною від 673 200 * за версію версію в комплектації Enjoy Pack c 1,5-літровим бензиновим мотором (165 к.с.) і 6-ступінчастою АКП. За модель в комплектації Innovation з 2-літровим турбодизелем просять від 892 000 долл *.

* Ціни дані за станом на 07.02.2020

Резюме

Підводячи підсумки можна сказати, що Opel Insignia – це раціональний вибір для людини, не позбавленого естетичних претензій. Нинішнє покоління Insignia – це добре збалансований автомобіль з високою якістю збірки і використаних матеріалів. За багатьма параметрами флагман Opel може претендувати на статус автомобіля преміум-класу.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Opel пропонує знижки на електромобілі.

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