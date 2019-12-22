Opel Grandland X: плід євроінтеграції

Opel Grandland X створювався за участю фахівців французького концерну PSA. Команда OBOZREVATEL провела тест-драйв новинки "блискавичного" бренду.

На хвилі постійного зростання попиту на кросовери, компанія Opel сконцентрувала свою увагу на розширенні модельної лінійки і запропонувала відразу два цікавих автомобіля, створених за участю партнерів з PSA Group. Про компактний Сrossland X ми розповімо найближчим часом, а сьогодні героєм нашого тесту став більший представник сімейства – флагманський Grandland X.

Opel Grandland X відноситься до популярного сегменту C-SUV

Нагадаємо, що в Україні перезапуск бренду Opel відбувся на початку нинішнього року, завдяки тому, що тепер в нашій країні продукцію німецького автовиробника представляє PSA Group. Це стало логічним кроком після того, як в 2017 році французький концерн PSA став власником німецько-британського тандему Opel/Vauxhall.

Grandland X займає верхній рядок у ієрархії кросоверів Opel

У гамі Opel модель Grandland X займає місце на сходинку вище представлених раніше Mokka X і Crossland X. Він відноситься до популярного сегменту C-SUV. За словами творців, основна цільова аудиторія новинки – люди середнього віку, які ведуть активний спосіб життя і у вільний час люблять подорожувати.

Opel Grandland X створений на модульній платформі концерну PSA

В основі конструкції Grandland X лежить модульна платформа EMP2 концерну PSA, яка застосовується, в тому числі, на родинному Peugeot 3008. Якщо порівнювати дві моделі, то за розмірами вони практично ідентичні. Opel вийшов трохи довше (+30 мм) і ширше (+15 мм), а відстань між осями і зовсім однакова – 2675 мм. Однак, незважаючи на загальну платформу, Opel і Peugeot відрізняються за своїм характером і стилістикою.

біодизайн

Якщо Peugeot 3008 притаманний агресивний дизайн в стилі техно, то в образі Opel домінують плавні лінії і елементи биодизайна. Наприклад, фірмова емблема на облицюванні радіатора прикрашена стилізованими крилами. Продовжує тему молдинг, що підкреслює купеподібний силует і елегантна задня стійка, візуально відокремлена від даху декоративною накладкою в чорному "глянці". Впізнаваність машині надають характерні "вії" стрілоподібної форми в передніх світлодіодних фарах. Загалом, дізнатися Grandland X в дорожньому потоці не складе труднощів.

Opel Grandland X володіє впізнаваною зовнішністю

З практичної точки зору до Grandland X питань не виникає. Завдяки захисному обвісу з нефарбованого пластика вибиратися на природу або штурмувати замети можна не боячись за збереження лакофарбового покриття. Важливо, що захист на дверях закриває пороги, що збереже ваш одяг від забруднення в наших реаліях.

розумний компроміс

Відсутність у машини повного приводу цілком відповідає трендам. Це не тільки істотно здешевлює конструкцію, але і дозволяє знизити витрату палива. Крім того, більшість покупців навряд чи відправиться на машині такого класу підкорювати бездоріжжя. Але якщо вам необхідна підтримка в складних дорожніх умовах, на допомогу прийде опционная електронна система Grip Control. Вона автоматично коригує алгоритм роботи Esс і Traction Control в залежності від обраного режиму: "нормальний", "сніг", "бездоріжжя", "пісок" або "ESC Off".

Опціонна електронна система Grip Control має 5 режимів роботи

інтер'єр

Дизайнери інтер'єру добре попрацювали – все виконано по-німецьки якісно і добротно. Приємні матеріали обробки, фактурний пластик, елементи декору – виглядає цілісно і органічно. Навіть глянець німцям вдалося зробити немарким. Органи управління згруповані по функціоналу. Мінімальна кількість кнопок на приладовій панелі – в дусі сучасних трендів, що абсолютно не позначається на зручності їх використання.

Дизайн інтер'єру Grandland X виглядає елегантно і сучасно

Найбільша кількість кнопок і клавіш управління допоміжними функціями сконцентровано на кермі, так що управляти ними можна швидко і просто, а головне, безпечно. Особливо приємно було виявити таку приємну опцію в холодну пору року, як підігрів керма. Вся необхідна водієві інформація виводиться на невеликий кольоровий дисплей на приладовій шкалою. Самі прилади з контрастними стрілками добре читаються в будь-який час доби.

Прилади з контрастними стрілками добре читаються в будь-який час доби

У холодну пору року підігрів керма буде дуже до корисним

За всі розважальні та інформаційні функції відповідає великий ЖК-дисплей мультимедійної системи. На нього ж виводиться зображення з опціонної камери заднього виду, правда, без динамічних ліній.

За всі розважальні та інформаційні функції відповідає великий ЖК-дисплей мультимедійної системи

Opel Grandland X може взаємодіяти зі смартфонами завдяки підтримці Android Auto і Apple Car Play

На центральний дисплей виводиться зображення від опціонної камери заднього виду, але без динамічних ліній

Особливо варто згадати зручне крісло водія з пам'яттю положення і численними регулюваннями, включаючи поперекову підтримку і рухливий підколіннийм'яз валик. До речі, компанія Opel багато років використовує при створенні сидінь досвід фахівців німецької асоціацією вертебрологів AGR.

Комфортабельні крісла розроблені за участю німецьких вертебрологів

Водійське крісло тестового авто має численні регулювання і пам'ять положень

Ззаду досить комфортно завдяки зручним подушкам крісел, але третьому пасажирові в ногах заважатиме виступаючий блок переднього підлокітника з дефлекторами вентиляції, USB-портом і розеткою. Зате якщо ззаду розмістяться двоє пасажирів, то до їхніх послуг буде широкий підлокітник з двома підстаканниками.

Opel Grandland X

До послуг задніх пасажирів індивідуальні дефлектори вентиляції, USB-порт і розетка

У широкий задній підлокітник інтегровані два підстаканники

Говорячи про німецьку практичність, варто відзначити наявність невеликого люка в спинці заднього дивана, який дозволить перевозити довгоміри не складаючи сидінь. У салоні є безліч відділень для дрібниць, включаючи глибокий бокс між передніми кріслами.

У машині багато різних відділень для дрібних речей

Opel Grandland X

У підлокітнику є глибоке відділення для дрібниць

Багажне відділення досить містке. При максимальному завантаженні салону його обсяг становить 514 л, а повністю склавши спинку другого ряду він збільшується втричі – до 1652 л. За цими показниками у Peugeot 3008 – 520 л і 1482 л, відповідно. Тестова версія була в топ-комплектації, яка передбачає наявність електроприводу задніх дверей з сенсором для безключового доступу за допомогою помаху ноги. Перевірив, працює.

Opel Grandland X володіє містким багажником об'ємом 514 літрів

Під підлогою розташовується "докатка" і інструмент, а також додатковий вільний простір

Спинку заднього дивана можна скласти як частково, так і повністю

При складеній спинці заднього ряду корисний об'єм багажника збільшується до 1652 літрів

Тестова версія була в топ-комплектації, яка передбачає наявність електроприводу задніх дверей з сенсором для безключового доступу за допомогою помаху ноги

тяговітий дизель

В Україні Grandland X представлений виключно в дизельному виконанні з 1,5-літровим турбомотором. Він розвиває – 130 к.с. і 300 Нм. Залежно від версії, в парі з цим тяговітим і економічним мотором можуть працювати 6-ступінчаста "механіка" або 8-діапазонна автоматична коробка передач з гидротрансформатором.

У тестовій версії у нас була модифікація з "автоматом", і варто зазначити, що в тандемі з тяговітим турбодизелем автомобіль залишив найприємніші враження. Варто пам'ятати, що ви перебуваєте за кермом комфортабельного і практичного міського кросовера, від якого нерозумно очікувати динаміки суперкара. Всім своїм характером Grandland X налаштовує на спокійну і позбавлену агресії їзду.

При їзді по "пробках" в годину пік систему старт-стоп краще відключити, щоб зробити процес пересування максимально комфортним і плавним. Особливо порадувала витрата палива, яка навіть при максимальному використанні всіх споживачів і їзді в щільному міському трафіку була лише 6,5 л на 100 км в змішаному циклі.

При їзді в щільному трафіку середня витрата склала всього 6,5 л на 100 км

Рульове управління має відмінну зворотним зв'язком. Зусилля на кермі плавно зростає зі збільшенням швидкості руху і, навпаки, з маневруванням на тісній парковці впорається навіть дитина.

Крім дизпалива автомобіль потребує хімічному реагенте AdBlue, який допомагає знизити викиди NOx

У конструкції Grandland X використовується напівзалежна задня підвіска, яка досить болісно сприймає всі нерівності наших далеких від ідеалу доріг. З іншого боку, в поворотах машина точно тримає свій курс, а на прямих врятована від поздовжньої і поперечної розгойдування.

Opel Grandland X

Комплектації та ціни

У Укріане Grandland X пропонується в двох комплектаціях – Enjoy і Innovation. Ціна стартує з 544 800 * за початкову версію з 6-ступінчастою "механікою". Навіть в базовому виконанні автомобіль добре укомплектований. Зокрема, тут є набір з ABS, ASR, ESP і системи допомоги при екстреному гальмуванні, круїз-контроль, система попередження про вихід зі смуги, датчики дощу і світла, мультимедійна система з 7-дюймовим кольоровим екраном і підтримкою Apple Car Play і Android Auto, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь і керма, легкосплавні 17-дюймові диски і інші приємні і корисні опції. Найдорожча версія з 8-ступінчастим "автоматом" і повним комплектом опцій обійдеться в 684 300 грн *.

* Ціни дані на 11.12.2019 р

резюме

Новий Opel Grandland X – вибір для людей, яким необхідний практичний автомобіль для повсякденної експлуатації і подорожей. Новинка має привабливий сучасний дизайн. Комфортабельний салон привертає проробленої ергономікою, в тому числі сидіннями від AGR і містким багажником. Серед інших достоїнств новинки – багата базова комплектація і широкий список опцій. Економічний турбодизель порадує низькою витратою палива.

З недоліків можна відзначити відсутність вибору силових агрегатів і повного приводу, жорстку підвіску і незручний інтерфейс мультимедійної системи.

Дякуємо Представництво PSA Group в Україні за допомогу в проведенні тесту.

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