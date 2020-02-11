Citroen Berlingo: практичність з французьким шармом

Після тесту подовженого Peugeot Rifter, ми вирішили випробувати звичайну версію родинного пасажирського фургона Citroen Berlingo, щоб зрозуміти, наскільки вони відрізняються.

Citroen Berlingo

Berlingo є дуже важливою моделлю в родині комерційних Citroen. Вона займає досить велику частку в продажах марки. Тому, до процесу створення третього покоління машини інженери і дизайнери підійшли з усією серйозністю.

Citroen Berlingo

Дебют нового Berlingo відбувся в 2018 році разом з Peugeot Partner і Rifter, але ім'я для пасажирської версії Citroen вирішили не міняти.

Citroen Berlingo

Зовнішність новинки вийшла дуже незвичайною, виконаної в стилістиці легкових моделей бренду. Характерна "двоповерхова" світлотехніка, кольорові акценти і захисні накладки Airbump – все це створює унікальний образ моделі, дозволяючи безпомилково визначити на дорозі і відрізнити від "колег" з Peugeot.

Citroen Berlingo

Покупцям пропонуються кілька варіантів колісної бази. а також версії для комерційного використання. Причому, 7-місцеву конфігурацію салону можна замовити як у звичайній версії L1, так і в длиннобазной L2.

Стайлінг-пакет XTR відрізняється в тому числі особливою обробкою інтер'єру

Citroen Berlingo можна замовити як в 5-, так і 7-місцевому виконанні незалежно від розмірів колісної бази

Стильно і практично

Наш тестовий варіант був розрахований на 5 осіб, але зате з опціонним стайлінг-пакетом XTR. Завдяки йому у автомобіля з'явилися яскраві помаранчеві декоративні вставки зовні і всередині, 17-дюймові легкосплавні диски, особлива обробка сидінь і приладової панелі.

Приладова панель Berlingo за своїм дизайном не така, як i-Cockpit в Peugeot Rifter

Щиток приладів Citroen Berlingo відрізняється від аналога від Peugeot

Колір меню мультимедійної системи можна змінювати в залежності від настрою

Крім місткого багажного відділення об'ємом від 983 до 2126 л, по всьому салону можна виявити різноманітні полички, бардачки і невеликі відділення для дрібниць.

Салон Citroen Berlingo рясніє численними відділеннями для дрібниць

Citroen Berlingo має два перчаточних відділення – зверху і знизу приладовій панелі

Citroen Berlingo

Невелике відділення є навіть за приладової шкалою ...

Об'єм багажного відділення Berlingo в звичайній версії становить від від 983 до 2126 л в залежності від положення спинки задніх крісел.

Складені спинки другого ряду сидінь утворюють практично рівну площадку

Для перевезення довгих предметів можна скласти спинку переднього пасажирського крісла.

Економний драйв

Для Citroen Berlingo Multispace у нас в країні доступні тільки дизельні мотори – 1,6-літровий HDi (92 к.с.) і 130-Сильний 1.5 BlueHDi. Перший працює в парі з 5-ступінчастою "механікою" (саме такий варіант був на нашому тесті), а для другого пропонується 8-ступінчаста АКП.

За характером своєї роботи дизельний мотор в тандемі з 5-ступінчастою МКП працює просто ідеально. Тяговітий мотор дозволяє рушати при оборотах менше 1000 об / хв і відрізняється вкрай помірним "апетитом". У щільному київському трафіку витрата не піднімався вище 6,5 л, а на швидкісній трасі знижується приблизно на літр.

Citroen Berlingo отримав фірмову систему Grip Control, яка прийде на допомогу на бездоріжжі

А ось по підвісці звичайна версія поступається длиннобазной в комфорті. На дрібні нерівності і стики машина реагує більш відчутно, та й за рівнем шуму в салоні Rifter виявився тихіше.

Резюме

Незважаючи на уніфікацію між Peugeot Rifter і Citroen Berlingo є чимало відмінностей. Головним чином вони стосуються дизайну моделі. Мені, наприклад, більше подобається зовнішність Berlingo, а ось інтер'єр я б вважав за краще від Peugeot.

Citroen Berlingo

Якщо порівнювати звичайну і длиннобазную версії, то однозначно комфортніше на дорозі є модифікація L2 c збільшеною відстанню між осями. Крім того, вона, природно, має більш просторим салоном. В іншому, автомобілі дуже близькі за духом, своїми функціональними можливостями і паливної економічності.

Дякуємо Представництво PSA Group в Україні за допомогу в проведенні тесту.

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