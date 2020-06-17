Активістка, спортсменка, красуня: тестуємо Mazda CX-5

У компанії Mazda не звикли спочивати на лаврах, тому модернізація модельного ряду відбувається перманентно.

АвтоОбоз вирішив скористатися можливістю і провести тест-драйв оновленого кросовера Mazda CX-5 2020 модельного року, щоб розібратися, що ж змінилося в бестселері японського бренду.

На українському ринку Mazda CX-5 займає особливе місце. Можна з упевненістю назвати цю модель локомотивом продажів марки й це не випадково. Річ у тому, що кросовер припав до душі українським покупцям завдяки своєму ефектному дизайну, високому рівню комфорту поїздки та надійності.

Mazda CX-5 першої приміряла на себе емоційний стиль Kodo

Про важливість кросовера в ієрархії продукції Mazda свідчить і той факт, що саме СХ-5 став першою моделлю компанії, яка отримала ефектний дизайн KODO і інноваційні технології SKYACTIV. А насичений і глибокий відтінок червоного Soul Red Crystal запам'ятовується назавжди. На жаль, наш тестовий екземпляр був пофарбований в темно синій Deep Crystal Blue, але це анітрохи не применшує достоїнств машини.

Mazda CX-5

Салон

Інтер'єр топової Mazda CX-5 оздоблений ексклюзивної шкірою Nappa з перфорацією, а на торпеді і дверних панелях використовується м'який і фактурний пластик. Крім того, контрастна строчка і декоративні панелі "під дерево" підкреслюють статус моделі.

Інтер'єр топової Mazda CX-5 оздоблений шкірою Nappa, а на торпеді і дверних панелях використовується м'який і фактурний пластик

Водійське крісло забезпечене електроприводом і пам'яттю положення для двох користувачів, а рульова колонка регулюється в двох площинах. Саме сидіння має зручну форму і розвинену бічну підтримку.

Водійське крісло забезпечене електроприводом і пам'яттю положення для двох користувачів

Зручний спортивне кермо з трьома спицями і V-подібної вставкою з полірованого алюмінію вносить нотку спортивності. Кнопки на кермі інтуїтивно зрозумілі, а в холодну пору року не буде зайвою функція підігріву.

Цифро-аналоговий щиток приладів отримав 7-дюймовий дисплей по центру. На нього виводиться різноманітна інформація, причому візуально не відразу розумієш, що спідометр – цифровий.

Екран мультимедійної системи став більший і тепер має діагональ 8 дюймів, а управління ним покладено на звичний контролер HMI на трансмісивному тунелі. Але, завдяки системі проекції на лобове скло, про традиційні прилади з часом забуваєш ...

Екран мультимедійної системи став більший і тепер має діагональ 8 дюймів

На трансмісивному тунелі знайшлося місце для двох підстаканників, широкої ніші для смартфона або дрібниць, а також глибокий бокс з двома USB-портами і слотом під SD-карту.

На трансмісивному тунелі знайшлося місце для двох підстаканників ...

... а також глибокий бокс з двома USB-портами і слотом під SD-карту

Під торпедою є невелике відділення для дрібниць і розетка для прикурювача або підключення додаткових пристроїв

Для більшого комфорту для задніх пасажирів передбачені власні дефлектори системи кондиціонування і вентиляції, а в відкидному центральному підлокітнику є USB-порти для підключення гаджетів, два підстаканники і клавіші включення підігріву сидінь.

Навіть втрьох ззаду буде зручно, так як трансмісійний тунель має мінімальні розміри

Для пасажирів заднього ряду передбачені індивідуальні дефлектори системи вентиляції та кондиціонування

У центральному підлокітнику є USB-порти для підключення гаджетів, два підстаканники і клавіші включення підігріву сидінь

Багажник в залежності від положення спинки задніх сидінь вміщує від 580 до 1377 літрів, а двері мають електропривод з функцією пам'яті висоти підйому. Шкода лише, що тут не передбачено штатних багажних гачків.

Багажник в залежності від положення спинки задніх сидінь вміщує від 580 до 1377 літрів

Під підлогою розташувався органайзер з компонентами акустичної системи Bose і ремкомплект, так що, якщо ви плануєте вирушити в далеку дорогу, варто обзавестися як мінімум "докаткой". До речі, Bose дуже добре звучить, чому сприяють аж 10 динаміків і відмінна звукоізоляція.

Під підлогою розташувався органайзер з компонентами акустичної системи Bose

Двигуни і трансмісія

Українським покупцям пропонується кілька силових агрегатів і трансмісій. У моделі початкового рівня під капотом розташовується 2-літровий 165-сильний бензиновий двигун. Для тих, кому цього здасться мало, можна вибрати більш потужний 2,5-літровий мотор, віддача якого – 194 л. с. Обидва мотори можна замовити як з переднім, так і з повним приводом. Все CX-5 мають в своєму арсеналі 6-ступінчасту АКП.

Mazda CX-5

Наша тестова версія була оснащена 2,5-літровим мотором і повнопривідною трансмісією з системою векторизації тяги GVC+. Потужності мотора (194 л.с.) І крутного моменту (258 Нм) цілком достатньо, щоб відчувати себе комфортно і безпечно в дорожньому потоці.

Незважаючи на 19-дюймові колісні диски і відповідну гуму, пружна підвіска згладжувала дрібні нерівності, а до великих "проявляла інтерес" тільки на малих швидкостях, підтверджуючи справедливість тези "вище швидкість – менше ям". Варто також відзначити, що при діагональних навантаженнях ніяких сторонніх шумів не виявилося, що підтверджує тезу про високу якість збірки і використовуваних матеріалів.

Mazda CX-5

За винятком початкової комплектації, все СХ-5 оснащуються адаптивними світлодіодними фарами головного світла (ALH), які складаються з 12 окремих світлодіодних елементів. У темний час доби вони допомагаю побачити найдрібніші деталі на дорозі і при цьому не засліплюють зустрічних водіїв.

Mazda CX-5

Дуже багато уваги в компанії приділяють питанням безпеки. Тому в списку опцій у СХ-5 більше кількість електронних помічників, які постійно контролюють процес руху і, в разі необхідності, вступають в дію, наприклад, активно утримуючи машину в смузі.

Комплектації та ціни

Mazda CX-5 2020 року випуску пропонується на українському ринку в трьох комплектаціях: Touring, Style + та Top. Мінімальна акційна ціна новинки – 759800 грн. * За ці гроші пропонується передньопривідна модифікація в комплектації Touring з 165-сильним 2-літровим мотором. У максимально укомплектованої версії Тор з 2,5-літровим 194-сильним мотором і повним приводом кросовер обійдеться в 1083100 грн. * Незалежно від версії всі вони комплектуються 6-ступінчастим "автоматом".

* Ціна дана за станом на 17.06.2020.

Люк в даху пропонується за доплату в топової версії

Резюме

Купівля Mazda СХ-5 – це, в першу чергу емоційний вибір. Автомобіль помітно виділяється на тлі конкурентів своїм дизайном, причому, як зовнішнім, так і внутрішнім. Важливим аспектом є хороша стартова комплектація, що включає великий пакет систем безпеки.

Автомобіль добре вписується в міський пейзаж, а за своїми розмірами він не настільки крупніше СХ-3 або СХ-30, щоб це викликало незручність від повсякденного використання. До того ж, з урахуванням менталітету наших співвітчизників, чим більше машина, тим більше вона викликає повагу на дорозі.

Досвід експлуатації Mazda CX-5 в далеких подорожах також додає чимало балів "в скарбничку" чеснот кросовера. По-перше, в автомобілі дуже комфортно не тільки для водія і переднього пасажира, а й для мешканців заднього ряду. По-друге, місткий багажник дозволить захопити з собою в поїздку все необхідне.

Дякуємо ДП "АВТО Інтернешнл", офіційного імпортера і дистриб'ютора Mazda в Україні, за допомогу в організації тесту.

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