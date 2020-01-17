"Слуга народу" готує нові штрафи для водіїв і пішоходів: у чому суть

Учасників дорожнього руху хочуть зобов'язати носити світловідбивальні елементи в темний час доби.

З такою ініціативою виступили три народні депутати від "Слуги народу". Вони вже зареєстрували в Раді відповідний законопроєкт.

Так, перед пішоходами хочуть поставити вимогу "виділяти" себе в умовах недостатньої видимості й уночі. За недотримання пропонується штраф у розмірі 51 гривня.

Також проєкт закону встановлює обов'язки для посадових осіб дорожніх служб забезпечувати будівельників, які працюють на дорозі, світловідбивальними елементами.

Для водіїв, велосипедистів і погоничів тварин у темний час доби або в умовах поганої видимості пропонується ввести зобов'язання перебувати на дорозі в світловідбивних жилетах або кріпити на одяг відповідні стрічки або наклейки. За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

Ілюстрація volynnews.com

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