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17 січня • оновлено в 10:05
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"Слуга народу" готує нові штрафи для водіїв і пішоходів: у чому суть

1.3т
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Учасників дорожнього руху хочуть зобов'язати носити світловідбивальні елементи в темний час доби.

З такою ініціативою виступили три народні депутати від "Слуги народу". Вони вже зареєстрували в Раді відповідний законопроєкт.

Так, перед пішоходами хочуть поставити вимогу "виділяти" себе в умовах недостатньої видимості й уночі. За недотримання пропонується штраф у розмірі 51 гривня.

Також проєкт закону встановлює обов'язки для посадових осіб дорожніх служб забезпечувати будівельників, які працюють на дорозі, світловідбивальними елементами.

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Для водіїв, велосипедистів і погоничів тварин у темний час доби або в умовах поганої видимості пропонується ввести зобов'язання перебувати на дорозі в світловідбивних жилетах або кріпити на одяг відповідні стрічки або наклейки. За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

"Слуга народу" готує нові штрафи для водіїв і пішоходів: у чому суть

Ілюстрація

Ілюстрація

volynnews.com

Як писав OBOZREVATEL, в Україні запропонували радикально карати за п'яне водіння – не штраф або позбавлення прав, а конфіскація автомобіля й кримінальна відповідальність.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна
Теги
водійські права ПДР
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