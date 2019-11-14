Штраф за перевезення дітей без автокрісла в таксі: з'явилися нові нюанси

Штрафувати за те, що дитина їде без автокрісла в таксі, будуть компанію-перевізника, а не батьків. Хоча деякі служби все ще сумніваються у цьому, інші зазначають, що вже шукають шляхи уникнути покарання.

Не виключено, що у зв'язку з цим тарифи на перевезення підуть вгору. Про те, як нині складається ситуація із безпекою та що мають намір робити служби таксі, представники популярних сервісів розповіли у коментарях "Сегодня".

Як відомо, в ухваленому законопроєкті не прописано, що до адміністративної відповідальності за перевезення дітей без автокрісел притягуватимуть і таксистів. Але й автор документа позафракційний депутат Дмитро Шпенов, і юристи запевняють, що їх це також стосуватиметься.

Таксі зобов'язані встановити дитячі крісла

Зазначається, що в Україні досить складно знайти службу таксі, в якій можна замовити автомобіль із автокріслом. Більшість рекомендують батькам брати їх із собою. Водночас наголошують: таксисти без проблем встановлять крісла, але заводити свої не планують.

Українці зі свого боку припускають, що в такому разі підвищаться тарифи на перевезення. Однак деякі експерти в цьому сумніваються. На їхню думку, навіть якщо таксисти і куплять крісла, то лише для галочки.

"Не думаю, що тарифи взагалі виростуть, або що підвищення буде значним. Найімовірніше, таксисти почнуть використовувати б/в крісла, щоб заощадити, і їм байдуже, що воно не підходитиме вашій дитині, оскільки тут важливий не тільки її вік, але й зріст. Під кожного мати крісло з різними розмірами нереально, тому тут більше фікція, ніж реальна безпека на дорозі у таксі", – ділиться думкою один із експертів Дмитро Алексєєв.

Використання автокрісел покращить безпеку на дорогах

А ось самі таксисти впевнені, що найкращим виходом у цій ситуації, що забезпечить відповідальне перевезення дитини, буде рішення батьків брати автокрісло з собою.

Наприклад, у пресслужбі компанії Uklon кажуть, що їхні драйвери є незалежними партнерами служби і їздять на своїх авто, отже, не в кожного з них є необхідні автокрісла, до того ж відповідних розмірів. Але стверджують, що їхні клієнти можуть з легкістю встановити в авто своє крісло, яке відповідає віку дитини.

Водночас у сервісі наголошують, що змушені підкоритися закону. І вже обговорюють різні шляхи вирішення цієї проблеми з активними групами батьків, експертами і навіть із компаніями-виробниками дитячих крісел. В Uklon мають намір запустити таку додаткову послугу, передбачивши і підвищення вартості перевезення, ближче до другої половини 2020 року.

А ось у Bolt одразу заявили, що нове рішення вітають, вважаючи, що воно покращить безпеку на дорогах. Адже ухвалений законопроєкт не змінив ПДР, а лише ввів штрафи і додаткову відповідальність.

З додатковою послугою автокрісла у таксі піднімуться тарифи на перевезення

"Всі водії сервісу повинні використовувати засоби пасивної безпеки (крісла для перевезення дітей, ремені безпеки для водія і пасажирів), передбачені саме ПДР, які не змінювалися і існують вже досить давно. Відповідно до умов партнерства всі наші водії повинні повністю і безумовно дотримуватися правил дорожнього руху", – зазначили у компанії.

У Bolt додали, що переймають досвід інших країн і розглядають можливість створення окремої категорії авто з дитячими кріслами в Україні.

Їхні колеги з Uber теж запевнили, що безпека понад усе: "Ми з повагою ставимося до українських законів, тому пасажири Uber із дітьми можуть використовувати для поїздки власне автокрісло".

Служби таксі передбачають можливості встановлення автокрісел kresla-market.ru

Хоча у профільних організаціях до ініціативи уряду все ще ставляться скептично. Наприклад, глава Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк заявляв, що закон несвоєчасний, наголошуючи, що сьогодні в країні легально працюють лише 1-2% перевізників. На його думку, витрати на автокрісла ляжуть саме на плечі клієнтів таксі, а ще це призведе до затримок під час подачі авто – через необхідність встановлення крісла. До всього іншого, постійно перевозити автокрісло буде нерентабельно: воно займе майже весь багажник, тому багаж інших пасажирів може не влізти в авто.

Також експерти посилаються на статистику, мовляв, замовлення із перевезення дітей становлять лише 1-2% а ті, коли потрібно перевезти декілька валіз пасажирів – 20-30% від загальної кількості замовлень.

Однак юристи стверджують, що закон про штрафи для водіїв, що перевозять дітей без автокрісел, не дозволить уникнути покарання. Штрафувати за те, що дитина їде не у належних умовах, будуть водія, а не батьків. Отже, службам таксі доведеться відповідати за порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Верховна Рада України ввела штрафи за перевезення дітей не в автокріслах. Водіям-порушникам доведеться заплатити від 510 до 850 гривень. Згідно з Правилами дорожнього руху, забороняється перевозити дітей у віці до 12 років і вік яких не перевищує 145 см без спеціальних утримувальних пристроїв.

Автор закону про штрафи за перевезення дітей без спеціального автокрісла Дмитро Шпенов розповів, що ініціатива обов'язково стосуватиметься і таксі. Також він поділився думкою, що на автобуси і маршрутки дія закону поширюватися не повинна.

У поліції теж пообіцяли штрафувати водіїв таксі за те, що дитина їде без автокрісла.

Після ухвалення закону, що передбачає покарання за перевезення дітей не в автокріслах, українці неоднозначно сприйняли нововведення.

Крім цього, пасажири таксі розповіли, що вже зазнали проблем із неможливістю перевозити своїх дітей за всіма вимогами закону і ПДР. І тільки одна київська служба однозначно відповіла, що готова подати авто з дитячим кріслом.

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