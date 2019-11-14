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14 листопада • оновлено в 11:02
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Штраф за перевезення дітей без автокрісла в таксі: з'явилися нові нюанси

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Штрафувати за те, що дитина їде без автокрісла в таксі, будуть компанію-перевізника, а не батьків. Хоча деякі служби все ще сумніваються у цьому, інші зазначають, що вже шукають шляхи уникнути покарання.

Не виключено, що у зв'язку з цим тарифи на перевезення підуть вгору. Про те, як нині складається ситуація із безпекою та що мають намір робити служби таксі, представники популярних сервісів розповіли у коментарях "Сегодня".

Як відомо, в ухваленому законопроєкті не прописано, що до адміністративної відповідальності за перевезення дітей без автокрісел притягуватимуть і таксистів. Але й автор документа позафракційний депутат Дмитро Шпенов, і юристи запевняють, що їх це також стосуватиметься.

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Таксі зобов'язані встановити дитячі крісла

Таксі зобов'язані встановити дитячі крісла

Зазначається, що в Україні досить складно знайти службу таксі, в якій можна замовити автомобіль із автокріслом. Більшість рекомендують батькам брати їх із собою. Водночас наголошують: таксисти без проблем встановлять крісла, але заводити свої не планують.

Українці зі свого боку припускають, що в такому разі підвищаться тарифи на перевезення. Однак деякі експерти в цьому сумніваються. На їхню думку, навіть якщо таксисти і куплять крісла, то лише для галочки.

"Не думаю, що тарифи взагалі виростуть, або що підвищення буде значним. Найімовірніше, таксисти почнуть використовувати б/в крісла, щоб заощадити, і їм байдуже, що воно не підходитиме вашій дитині, оскільки тут важливий не тільки її вік, але й зріст. Під кожного мати крісло з різними розмірами нереально, тому тут більше фікція, ніж реальна безпека на дорозі у таксі", – ділиться думкою один із експертів Дмитро Алексєєв.

Використання автокрісел покращить безпеку на дорогах

Використання автокрісел покращить безпеку на дорогах

А ось самі таксисти впевнені, що найкращим виходом у цій ситуації, що забезпечить відповідальне перевезення дитини, буде рішення батьків брати автокрісло з собою.

Наприклад, у пресслужбі компанії Uklon кажуть, що їхні драйвери є незалежними партнерами служби і їздять на своїх авто, отже, не в кожного з них є необхідні автокрісла, до того ж відповідних розмірів. Але стверджують, що їхні клієнти можуть з легкістю встановити в авто своє крісло, яке відповідає віку дитини.

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Водночас у сервісі наголошують, що змушені підкоритися закону. І вже обговорюють різні шляхи вирішення цієї проблеми з активними групами батьків, експертами і навіть із компаніями-виробниками дитячих крісел. В Uklon мають намір запустити таку додаткову послугу, передбачивши і підвищення вартості перевезення, ближче до другої половини 2020 року.

А ось у Bolt одразу заявили, що нове рішення вітають, вважаючи, що воно покращить безпеку на дорогах. Адже ухвалений законопроєкт не змінив ПДР, а лише ввів штрафи і додаткову відповідальність.

З додатковою послугою автокрісла у таксі піднімуться тарифи на перевезення

З додатковою послугою автокрісла у таксі піднімуться тарифи на перевезення

"Всі водії сервісу повинні використовувати засоби пасивної безпеки (крісла для перевезення дітей, ремені безпеки для водія і пасажирів), передбачені саме ПДР, які не змінювалися і існують вже досить давно. Відповідно до умов партнерства всі наші водії повинні повністю і безумовно дотримуватися правил дорожнього руху", – зазначили у компанії.

У Bolt додали, що переймають досвід інших країн і розглядають можливість створення окремої категорії авто з дитячими кріслами в Україні.

Їхні колеги з Uber теж запевнили, що безпека понад усе: "Ми з повагою ставимося до українських законів, тому пасажири Uber із дітьми можуть використовувати для поїздки власне автокрісло".

Служби таксі передбачають можливості встановлення автокрісел

Служби таксі передбачають можливості встановлення автокрісел

kresla-market.ru

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Хоча у профільних організаціях до ініціативи уряду все ще ставляться скептично. Наприклад, глава Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк заявляв, що закон несвоєчасний, наголошуючи, що сьогодні в країні легально працюють лише 1-2% перевізників. На його думку, витрати на автокрісла ляжуть саме на плечі клієнтів таксі, а ще це призведе до затримок під час подачі авто – через необхідність встановлення крісла. До всього іншого, постійно перевозити автокрісло буде нерентабельно: воно займе майже весь багажник, тому багаж інших пасажирів може не влізти в авто.

Також експерти посилаються на статистику, мовляв, замовлення із перевезення дітей становлять лише 1-2% а ті, коли потрібно перевезти декілька валіз пасажирів – 20-30% від загальної кількості замовлень.

Однак юристи стверджують, що закон про штрафи для водіїв, що перевозять дітей без автокрісел, не дозволить уникнути покарання. Штрафувати за те, що дитина їде не у належних умовах, будуть водія, а не батьків. Отже, службам таксі доведеться відповідати за порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Місце
Україна
Теги
правила руху ПДР штрафы
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Грамотеи,хочу еще раз спросить,ответьте-еду с точки а в точку б. Время поездки не важно. Трасса. Стоит мама с ребенком и тормозит машины. Срочно надо,например,в больницу. Посадив их в машину тормозит полиция. Как быть? Штраф платить не собираюсь. Не брать? Пусть ребенок помрет,правильно? Нах этой стране люди. Чем больше сдохнет тем лучше. Тем более землю распродадут,рабов завезут. Экономика работает,пенсий платить не надо. ЗЕбильная страна одноклеточных имбицылов. Так вам и надо
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