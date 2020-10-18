Зимові шини для легкових автомобілів: вибираємо з розумом

Зима не за горами, тому вже зараз варто задуматися над своєчасною заміною шин.

АвтоОБОЗ розбирався, як правильно підібрати шини для легкового авто на зиму. А допомагали нам в цьому фахівці найпівнічнішого в світі виробника шин – фінської компанії Nokian Tyres.

Для вітчизняних автомобілістів компанія Nokian Tyres підготувала широкий асортимент зимових шин для будь-яких дорожніх умов: фрикційні шини Nokian Hakkapeliitta R3, інноваційні шиповані шини Nokian Hakkapeliitta 9, модель Nokian WR Snowproof для мінливої погоди, а також новинку цього року, шину Nokian Snowproof P.

Для складних зимових умов

Зимова фрикційна шина Nokian Hakkapeliitta R3 забезпечує впевнене водіння в разі несподіваної хуртовини або раптового обмерзання дорожнього покриття. Вона добре тримає машину на дорозі і дозволяє впевнено маневрувати як на засніженій трасі, так і на ділянках, де зустрічається лід.

Центральна зона має ефективні ламелі-насоси, а їх кількість у порівнянні з моделлю R2 збільшилася. Ламелі видаляють воду із зони контакту, забезпечуючи стабільне і надійне зчеплення на мокрій дорозі.

Оптимальне зимове зчеплення забезпечується за допомогою особливого складу гумової суміші з частинками Cryo Crystal 3. Мікроскопічні кристали працюють як вбудовані шипи, створюючи гострі тверді кромки зчеплення всередині гуми. Зі збільшенням пробігу шини, рівномірно розподілені в гумової суміші кристали поступово виходять назовні, що забезпечує надійне зчеплення в міру зносу.

Шини Nokian Hakkapeliitta R3 призначені для всієї гами моделей сучасних автомобілів, в тому числі – для гібридних машин і електромобілів. Широкий асортимент представлений в 68 типорозмірах від 14 до 21 дюймів. Дана модель випускається з індексом швидкості R (170 км/год). Шини з профілем від 45 і нижче призначені для більш високих швидкостей і мають індекс швидкості Т (190 км/год).

Революція в ошиповке

Якщо ви живете за містом, де дороги не завжди добре очищаються, або використовуєте машину в гірській місцевості, найкраще з льодом і намерзлий снігом впораються шиповані шини. Наприклад, Nokian Hakkapeliitta 9, яка є найдосконалішою шиною з шипами в лінійці Nokian Tyres.

Можна сказати, що з появою Nokian Hakkapeliitta 9, фінський виробник заново винайшов зимову шину. Справа в тому, що різні елементи шини несуть різні функціональні та силові навантаження. До недавнього часу в шинах використовувалися шипи одного типу як для центральної частини протектора, так і для боковин.

У конструкції Nokian Hakkapeliitta 9 вперше в світі використовували два різних типи шипів, і це дозволило істотно поліпшити всі якісні показники шини. Шипи в плечових зонах забезпечують максимальне зчеплення в поворотах і маневруванні, особливо на льоду, а шипи в центральній частині протектора гарантують швидкий старт і мінімальний гальмівний шлях. Крім того, завдяки спеціальному шару, що амортизується і особливої конструкції самих шипів, ця шина значно тихіше своїх конкурентів.

Широка лінійка Nokian Hakkapeliitta 9 представлена в 58 типорозмірах від 14 до 20 дюймів і має швидкісний індекс T (190 км/год).

Для мінливої зими

Глобальне потепління і непередбачені зміни погоди в зимовий час стали поширеним явищем по всій Європі. Nokian WR Snowproof – це зимова шина преміум – класу, створена для забезпечення сучасного рівня безпеки в мінливих зимових умовах. У компанії постійно працюють над вдосконаленням гумової суміші, щоб вона максимально відповідала вимогам погодних і дорожніх умов. Зокрема, для Nokian WR Snowproof розробили спеціальний склад, який отримав назву Alpine Grip. Він демонструє збалансовану роботу як при низьких температурах, так і при більш теплій погоді.

Важливо, що шина Nokian WR Snowproof має низький опір коченню, що дозволяє скоротити витрату палива, і відповідно, наносити меншої шкоди навколишньому середовищу. Ця шина пропонується для широкої гами сучасних моделей авто і має швидкісні індекси Q (160 км/год), T (190 км/год), H (210 км/год), V (240 км/год) і W (270 км/год), а продуктова лінійка складається з 55 розмірів від 14 до 20 дюймів.

Новинка 2020 року – Nokian Snowproof Р – стала подальшим розвитком шин для помірних зим європейського типу. Головна її перевага – можливість поєднувати безпечне і в цей же час швидке водіння, так як новинка відноситься до категорії високошвидкісних UHP шин. Цікаво, що в її створенні і тестах брав участь відомий фінський гонщик, дворазовий чемпіон Формули 1 Міка Хаккінен.

Для кращого відведення води і мокрого снігу з плями контакту протектора Nokian Snowproof Р забезпечений розгалуженою мережею канавок і ламелей різних типів і форм. Таким чином, навіть на високих швидкостях ця шина забезпечить максимальне зчеплення з дорогою, передбачуваність реакції навіть у складних дорожніх умовах, особливо, якщо мова йде про потужні і швидкісних машинах, для яких вона призначена.

Nokian Snowproof P пропонується зі швидкісними індексами H (210 км/год), V (240 км/год) і W (270 км/год), а широкий ряд типорозмірів охоплює 55 варіантів – від 17 до 21 дюйма.

На жаль, людство досі не навчилося прогнозувати погоду на досить великий період часу, тому краще, що ми можемо зробити, це підготуватися до всіх неприємностей, які може принести холодну пору року. Для автомобіліста – це правильно підібрати зимові шини та своєчасно встановити їх на авто. Адже це, в першу чергу, питання безпеки вас і ваших супутників. Підібрати підходящу модель шин Nokian Tyres для свого авто ви зможете на українському сайті компанії або звернувшись в один з авторизованих центрів з продажу шин Nokian Tyres в Україні.

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