Заміна гальмівних колодок та дисків: корисні поради

АвтоОбоз розбирався, коли потрібно міняти гальмівні колодки та диски, а також на що звернути увагу, щоб гальмівна система працювала максимально ефективно.

Визначаємо ступінь зносу

Робити це найкраще під час сезонної заміни шин – коли колесо знято, найлегше отримати повний доступ до стану гальмівних колодок та дисків (або барабанів).

Залишкова товщина фрикційного шару повинна бути не менше 3,5 мм.

Кругові подряпини й борозни на гальмівному диску, поява металевої стружки на ньому свідчать про те, що колодки зносилися. Та й сам диск з такими ушкодженнями теж працює недостатньо ефективно та потребує заміни на новий.

Ще однією ознакою зносу гальм є зміни в поведінці автомобіля: гальмівний шлях стає довшим, педаль гальма збільшує хід, при гальмуванні відчувається помітна вібрація або автомобіль веде вбік, – все це може бути викликано зносом гальм.

Незалежно від того, що підлягає заміні - диски або колодки, – змінюються ці деталі неодмінно в парі.

Вибираємо гальмівні колодки та диски

При виборі гальмівних колодок рекомендується купувати заводські комплектуючі. У якості альтернативи оригінальним запчастинам можна скористатися аналогами від відомих виробників. Не варто купувати продукцію сумнівних брендів. Наприклад, асортимент продукції Bosch для європейського ринку гальмівних систем налічує більше 1500 найменувань гальмівних дисків й понад 2000 видів гальмівних колодок та охоплює практично всі поширені у Європі марки та моделі автомобілів.

Слід враховувати ще один важливий момент. Сьогодні практично всі сучасні автомобілі випускаються з антиблокувальною системою ABS або електронною системою динамічної стабілізації ESP. Тому дуже важливо, щоб всі "витратні матеріали", які використовуються у гальмівній системі, включаючи диски та колодки, відповідали закладеним автовиробниками специфікаціям. Інакше це може викликати некоректну роботу систем й привести до ДТП.

Вибір типу дисків визначається заводською специфікацією автомобіля.

Заміну колодок та дисків краще довірити фахівцям.

Правильна обкатка після заміни гальмівних колодок та дисків

Нові гальмівні колодки та диски обов'язково потребують обкатці:

Після виїзду з СТО на пряму та безпечну дорогу при першій нагоді постарайтеся обов'язково виконати кілька циклів розгону до 80 км/год і гальмування до 25-30 км/год з інтервалом в 5-10 хвилин. Це "загартує" поверхню колодок, і вони не будуть так швидко стиратися.

Перші кілометри пробігу після заміни не забувайте про те, що гальмувати потрібно плавно, уникаючи підвищених навантажень на гальмівний механізм. І згодом якийсь час не можна скидати високу швидкість, "утапливая" педаль гальма у підлогу різким рухом – натискання повинні бути переривчастими.

Важливо пам'ятати, що несвоєчасна заміна гальмівних колодок та дисків може стати причиною перекосу або заклинювання супортів, механічних поломок зношених деталей гальмівної системи й навіть її повної відмови. Тому не забувайте приділяти їх стану належну увагу.

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