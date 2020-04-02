Як не залишитися без гальм: рекомендації фахівців

Підготовка до теплого сезону ніколи не обмежується тільки зміною шин і стає приводом перевірити готовність всіх механізмів автомобіля.

Фахівці Bosch підготували інфографіку з підказками для водіїв, що важливо робити вчасно, щоб у відповідальний момент авто не підвело.

Обслуговуємо гальмівну систему bosch.ua

Обслуговуємо гальмівну систему bosch.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як підготуватися до теплого сезону.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!