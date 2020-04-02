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2 квітня • оновлено в 11:21
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Як не залишитися без гальм: рекомендації фахівців

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Підготовка до теплого сезону ніколи не обмежується тільки зміною шин і стає приводом перевірити готовність всіх механізмів автомобіля.

Фахівці Bosch підготували інфографіку з підказками для водіїв, що важливо робити вчасно, щоб у відповідальний момент авто не підвело.

Обслуговуємо гальмівну систему

Обслуговуємо гальмівну систему

bosch.ua

Обслуговуємо гальмівну систему

Обслуговуємо гальмівну систему

bosch.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як підготуватися до теплого сезону.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
Bosch новини авто
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