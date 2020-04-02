Як не залишитися без гальм: рекомендації фахівців

Підготовка до теплого сезону ніколи не обмежується тільки зміною шин і стає приводом перевірити готовність всіх механізмів автомобіля.
Фахівці Bosch підготували інфографіку з підказками для водіїв, що важливо робити вчасно, щоб у відповідальний момент авто не підвело.
Обслуговуємо гальмівну систему
bosch.ua
Обслуговуємо гальмівну систему
bosch.ua
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як підготуватися до теплого сезону.
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