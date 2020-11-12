Відновлюємо шкіряний салон з мінімальними витратами

З роками інтер'єр автомобіля зношується, а шкіряне покриття втрачає свій блиск і привабливість. Але відновити первісний вигляд можна своїми руками.

Як правильно доглядати за шкіряним інтер'єром і продовжити його життя, поділилися журналісти програми "Джедаї" на каналі 2 + 2.

Основний бруд в салоні – це пил і жир. Тому для початку прибираємо салон за допомогою пилососа, а потім щіткою зачищаємо шви між сидіннями.

Після попереднього збирання беремо спеціалізований очищувач для шкіри. Ретельно наносимо і втираємо засіб м'якою щіткою. Очищувач потрібно залишити на шкірі на кілька хвилин, і після цього протерти салон ганчіркою з мікрофібри.

Останній етап – полірування салону кондиціонером чи воском для шкіри. Бажано, щоб засіб був у вигляді крему або пасти, і не містил в своєму складі розчинників. Для нанесення ідеально підійде звичайна губка. Важливо пройти шкіру кондиціонером спочатку горизонтально, а потім вертикально, не пропустивши жодного шва.

Для кращого ефекту повторюйте процедуру раз в три тижні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як підготувати кондиціонер до зимового періоду.