Вибираємо зимові шини для кросоверів і SUV: поради експертів

Своєчасна заміна шин – запорука безпеки вас і ваших супутників. АвтоОбоз розбирався, як правильно підібрати зимові шини для кросоверів і SUV.

За консультацією ми звернулися до фахівців найпівнічнішого в світі виробника шин – фінської компанії Nokian Tyres.

Раніше ми вже розповідали, як правильно вибрати зимові шини для легкових автомобілів, а тепер поговоримо про кросовери і SUV, адже шини для цієї категорії машин відрізняються від звичайних.

Асортимент і особливості

Спеціально для власників позашляховиків і важких кросоверів компанія Nokian Tyres пропонує фрикційні зимові шини з більш міцною конструкцією і посиленими боковинами: Nokian Hakkapeliitta R3 SUV і Nokian WR SUV 4. Ключова відмінність цих шин – посилення боковин міцними арамідними волокнами, використовуваними в аерокосмічній галузі та при виробництві бронежилетів. З їх допомогою вдається значно збільшити стійкість шин до бічних порізів, що вкрай важливо при їзді по розбитим дорогам з великою кількістю ям з гострими краями.

У складних дорожніх і погодних умовах власникам кросоверів і SUV прийде на допомогу шипована зимова шина Nokian Hakkapeliitta 9 SUV. Її головна особливість – наявність шипів двох типів, кожен з яких має свою зону відповідальності.

У минулому році Nokian Tyres представила новинку для повнопривідних автомобілів і пікапів – Nokian Hakkapeliitta LT3. Це перша в світі шина з шипами з нержавіючої сталі, призначена для експлуатації в екстремальних зимових умовах і при великих навантаженнях.

Без шипів

Нешипована шина Nokian Hakkapeliitta R3 SUV – це, безумовно, флагман всієї модельної лінійки фрикційних шин фінського бренду. Вони призначені для потужних і швидкісних позашляховиків. Ці шини забезпечать впевнене водіння в разі розпочатого снігопаду, завірюхи або несподіваного обмерзання дорожнього полотна. Nokian Hakkapeliitta R3 SUV утримає автомобіль на дорозі і дозволить впевнено маневрувати як на засніженій трасі, так і на ділянках, де зустрічається лід.

У порівнянні з легковим аналогом, у Nokian Hakkapeliitta R3 SUV центральна частина протектора має більш широку основу, що забезпечує хорошу стабільність при прямолінійному рух з урахуванням підвищеного навантаження. Крім того, малюнок протектора має розгалужену мережу канавок і ламелей, які швидко відведуть воду і сльоту із зони контакту, гарантуючи високу зчеплення на мокрій дорозі.

На снігу оптимальне зчеплення забезпечується за допомогою спеціального складу гумової суміші з частинками Cryo Crystal 3. Ці мікроскопічні кристали працюють як шипи, створюючи гострі тверді кромки, які чіпляються за дорогу. Важливо, що рівномірно розподілені в гумової суміші кристали поступово виходять назовні, що забезпечує надійне зчеплення незалежно від зносу.

Шини Nokian Hakkapeliitta R3 SUV призначені для широкої гами моделей сучасних позашляховиків і SUV, в тому числі, гібридів і електромобілів. Асортимент представлений в 83 (!) Типорозмірах від 16 до 22 дюймів. Дана модель випускається з індексом швидкості R (170 км/год). Шини з профілем від 45 і нижче призначені для більш високих швидкостей і мають індекс швидкості Т (190 км/год).

Для європейської зими

Через глобальне потепління в зимовий час на більшій частині Європи середня температура взимку збільшилася. Вже немає таких сильних морозів, а їм на зміну прийшли рясні снігопади і дощі. В силу цього на дорозі все частіше утворюється сніжно-водяна каша. Для таких умов ідеально підійдуть шини Nokian WR SUV 4.

Це шина преміум-класу, створена для забезпечення максимальної безпеки в мінливих зимових умовах, особливо на мокрих дорогах і сльоти. Завдяки спеціальної гумової суміші, ця шина здатна надійно працювати як при низьких температурах, так і в період потепління.

Для кращого відведення води і мокрого снігу з плями контакту протектора Nokian WR SUV 4 забезпечений розгалуженою мережею канавок і ламелей різних типів і форм. Таким чином, навіть на високих швидкостях ця шина забезпечить максимальне зчеплення з дорогою, передбачуваність реакції навіть у складних дорожніх умовах, особливо, якщо мова йде про потужні і швидкісних машинах, для яких вона призначена.

Nokian WR SUV 4 пропонується зі швидкісними індексами H (210 км/год), V (240 км/год) і W (270 км/год), а широкий ряд типорозмірів охоплює 67 варіантів – від 16 до 21 дюйма.

Шипи бувають різні...

Багато власників преміальних позашляховиків воліють гучним мегаполісів затишні приватні будинки або котеджі. Дороги до них можуть виявитися засипаними снігом, а комунальні служби не завжди готові до природних катаклізмів. В цьому випадку надійним помічником автомобілісту стануть якісні шиповані шини, наприклад, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV. Цю модель можна назвати "королевою шипованих шин", так як в її конструкції використовується унікальна технологія подвійної шипування.

Сучасна шина має складну конструкцію, і кожен її елемент виконує свою функцію. До появи Nokian Hakkapeliitta 9 SUV в шинах використовувалися шипи одного типу як для центральної частини протектора, так і для боковин. У конструкції Nokian Hakkapeliitta 9 SUV вперше в світі використовували два різних типи шипів, що дозволило істотно поліпшити всі характеристики шини. Так, шипи в плечових зонах забезпечують максимальне зчеплення в поворотах і маневруванні, особливо на льоду, а шипи в центральній частині протектора забезпечать швидкий старт і мінімальний гальмівний шлях. Крім того, завдяки спеціальному амортизується шару і особливої конструкції самих шипів, ця шина значно тихіше своїх конкурентів.

Широка лінійка Nokian Hakkapeliitta 9 SUV представлена в 78 типорозмірах від 16 до 22 дюймів і має швидкісний індекс T (190 км/год).

Варто також нагадати, що на преміальні шини Nokian Tyres, придбані в шинних центрах мережі Vianor, поширюється розширена Hakka гарантія : безкоштовний ремонт або заміна пошкодженої шини протягом року з дня покупки.

Більш детальну інформацію про компанії Nokian Tyres і шинах Nokian Tyres ви знайдете на сайті, а також на корпоративних сторінках в Facebook і Instagram.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні презентували нові зимові шини Nokian Tyres.