VIANOR: позбавте себе від зайвих турбот

Фахівці шинних центрів Vianor завжди готові прийти на допомогу і зробити процес обслуговування автомобіля зручним і простим.

Кожному власнику автомобіля хотілося б витрачати на його обслуговування якомога менше часу і зусиль. Чи не їздити по різних СТО, вирішуючи різнопланові завдання, а в ідеалі – поєднати все в одному. Саме таку можливість надають шинні центри Vianor.

На сьогоднішній день в Україні налічується 165 шинних центрів Vianor vianor.ua

Vianor – це мережа шинних центрів Nokian Tyres, яка в Україні налічує вже 165 шинних центрів. Крім шиномонтажу, відвідувачам можуть надати ряд послуг, з шинами безпосередньо не пов'язаних: мийку автомобіля, заміну масла або гальмівних колодок, діагностику ходової, регулювання розвалу/сходження. Таким чином, не заїжджаючи спеціально на СТО, автовласник зможе перевірити технічний стан автомобіля і усунути можливі неполадки.

У шинному центрі Vianor автовласник зможе перевірити технічний стан автомобіля і усунути можливі неполадки vianor.ua

"Hakka-готель" – це ще одна послуга, яка спрощує життя клієнтам Vianor: кожен автовласник після планової заміни шин може залишити несезонний комплект на складі шинного центру. Більше немає необхідності два рази в рік вантажити в авто один комплект шин, їхати на шиномонтаж і потім, повернувшись, вивантажувати другий. Це в буквальному сенсі звільнить руки і дозволить забути про всі супутніх тяготи, пов'язаних з дотриманням правильних умов зберігання шин. А коли настане час купити новий комплект, фахівці Vianor допоможуть підібрати оптимальну модель шин Nokian Tyres.

Після планової заміни шин автовласник може залишити несезонний комплект на складі шинного центру Vianor vianor.ua

Фінський виробник пропонує такі моделі зимових преміум-шин для українського ринку: шиповану Nokian Hakkapeliitta 9 і фрикционную Nokian Hakkapeliitta R3, а також їх версії для позашляховиків. Шини створені для експлуатації в скрутній кліматичних умовах і є одними з кращих в своїх сегментах. Втім, навіть при околонулевой температурі вони забезпечують високий рівень керованості на льоду і асфальті.

Компанія Nokian Tyres пропонує широкий асортимент зимових шин для легкових автомобілів і позашляховиків nokiantyres.com

До того ж до безкомпромісним "північним" шинам, в минулому році Nokian Tyres представила модель Nokian WR Snowproof, яка адаптується до різких змін погоди і гарантує зчеплення на снігу, сльоти та мокрих дорогах.

Ще одним серйозним перевагою покупки преміальних шин Nokian Tyres в шинних центрах VIANOR є "Розширена Hakka-гарантія": послуга безкоштовного ремонту або заміни пошкодженої шини на нову протягом року з дня покупки. Розширена гарантія поширюється тільки на шини, придбані в шинних центрах Vianor.

Знайти найближчий шинний центр Vianor можна за посиланням.

Більш детальну інформацію про компанії Nokian Tyres і шинах Nokian ви знайдете на сайті, а також читайте новини компанії на корпоративних сторінках в Facebook і Instagram.

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