В літо з комфортом: як правильно обслуговувати кондиціонер

Літня спека, що настала на всій території України, змусила автовласників задуматися про якість роботи кондиціонера і системи вентиляції салону.

АвтоОбоз розбирався, на що необхідно звернути увагу, щоб в салоні було приємно і комфортно перебувати.

Несправності, недолік холодоагенту в системі кондиціонування, а також брудний салонний фільтр впливають на зниження якості охолодження повітря і появу неприємного запаху в салоні newspress.co.uk

Що таке "професійне обслуговування"?

Системами кондиціонування укомплектовані практично всі сучасні авто. Влітку вони забезпечують комфортну температуру в салоні, а взимку осушують повітря і запобігають запотівання лобового скла. Несправності, недолік холодоагенту в системі кондиціонування, а також засміченість салонного фільтра впливають на зниження якості охолодження повітря і появу неприємного запаху в салоні.

Професійне обслуговування системи кондиціонування включає випробування на герметичність, а також заправку системи оптимальною кількістю холодоагенту. Щоб система працювала без збоїв, її необхідно перевіряти і обслуговувати не рідше 1 разу на рік, бажано напередодні настання літньої спеки.

Перевіряти і обслуговувати систему рекомендується не рідше 1 разу на рік bosch.com

Як часто міняти салонний фільтр?

Якісні фільтри надійно очищають надходить в салон повітря від пилку і дрібного пилу, захищають систему кондиціонування і покращують видимість, зменшуючи кількість відкладень.

Експерти Bosch рекомендує міняти салонний фільтр 1 раз в рік або кожні 15 тисяч км bosch.com

При створенні сучасних високоякісних фільтрів використовуються інноваційні технології та матеріали. Наприклад, є спеціальні фільтри з активованим вугіллям, які затримують шкідливі гази і неприємні запахи, тим самим скорочуючи концентрацію домішок в салоні.

Є спеціальні фільтри для алергіків, здатні "закрити доступ" в салон до 99% частинок діаметром 2,5 мкм і більше. Завдяки спеціальному антиалергенного шару фільтр нейтралізує алергени і бактерії ще до того, як вони потрапляють в салон.

Особливі фільтри для алергіків, здатні "закрити доступ" в салон до 99% частинок діаметром 2,5 мкм і більше media.opel.com

Заміна салонного фільтра – обов'язкова процедура під час сервісного обслуговування системи кондиціонування. Експерти Bosch рекомендує міняти салонний фільтр 1 раз в рік або кожні 15 тисяч км.

Кондиціонер в електромобілі

Для гібридних авто або електромобілів справна система кондиціонування особливо важлива. Адже крім забезпечення комфортної температури в салоні, вона відіграє важливу роль в процесі терморегуляції – охолоджує батареї і підтримує оптимальний робочий температурний режим. В процесі зарядки система кондиціонування повітря охолоджує батареї, які в іншому випадку відчували б перегрів. Таким чином, системи кондиціонування повітря не тільки продовжують термін служби акумулятора, але і роблять процес зарядки більш ефективним.

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