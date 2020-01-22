Неправильний підбір свічок запалювання: проблеми і наслідки

За допомогою фахівців Бош Авто Сервіс АвтоОбоз розбирався, як правильно підібрати свічки запалювання для авто.

Негативні наслідки від установки невірно підібраних свічок запалювання можуть викликати серйозні проблеми в роботі двигуна. В даний час ці наслідки виявляються особливо критичними і руйнівними. Пов'язано це з тим, що сучасні двигуни стали більш технологічними, дорогими і менш придатними для ремонту. До чого може привести неправильний підбір свічок запалювання?

Негативні наслідки від установки невірно підібраних свічок запалювання можуть викликати серйозні проблеми в роботі двигуна bosch.com

Зниження потужності і збільшення витрат на бензин

Зовні всі свічки практично однакові: сталевий циліндричний корпус з різьбою, керамічний ізолятор і один або кілька електродів. Однак властивості матеріалів, використаних при виробництві кожного елемента свічки, роблять однакові зовні свічки різними. Саме тому навіть установка справних, але не відповідають вимогам свічок може привести до зниження потужності двигуна і збільшення витрати палива.

Пропуски запалювання і вихід з ладу каталізатора

Низька якість матеріалів, використаних при виробництві ізолятора і резистивного наповнювача, призводить до прискореної деградації свічки. Згодом енергії іскри може не вистачити для надійного запалення паливо-повітряної суміші, в результаті чого з'являються пропуски запалювання і в відпрацьованих газах підвищується вміст недогоревшей палива. Частина паливо-повітряної суміші догорає в колекторі і каталізаторі, що призводить до зростання температури усередині цих елементів. Перегрів призводить до виходу з ладу каталітичного нейтралізатора і датчиків кисню, встановлених в системі випуску.

Низька якість матеріалів, використаних при виробництві ізолятора і резистивного наповнювача, призводить до прискореної деградації свічки bosch.com

Закисание і руйнування елементів свічки

Установка свічок низької якості, без гальванічного покриття призводить до виникнення корозії і "закисання" різьби. Свічка застряє в свічковий колодязі і витягти її іноді неможливо навіть за допомогою спеціального екстрактора. При найневдалішому сценарії така ситуація призводить до ремонту або навіть заміни головки блоку циліндрів.

Установка свічок низької якості, без гальванічного покриття призводить до виникнення корозії і "закисання" різьблення bosch.com

пошкодження різьби

Використання при виробництві корпусу недостатньо міцної сталі нерідко призводить до часткового руйнування різьби під час установки нових свічок. В результаті порушується герметичність камери згоряння. Використання недостатньо якісної глини при виробництві ізоляторів веде до виникнення пробоїв на корпус, появи тріщин на ізоляторах і швидкої зміни характеристик свічок.

Прискорена ерозія електрода і скорочення ресурсу свічки

Ресурс стандартних свічок запалювання і їх аналогів, виготовлених із застосуванням дорогоцінних металів, різниться приблизно в три рази. Звичайні свічки з електродом з мідно-нікелевого сплаву вимагають заміни через 20-30 тисяч км. Рекомендований інтервал заміни для іридієвих і платинових свічок становить від 60 до 90 і більше тисяч кілометрів. Використання свічок невідповідного типу і їх експлуатації понад норму призводить до ерозії електрода, погіршення характеристик і може викликати його руйнування.

Ресурс свічок запалювання, виготовлених із застосуванням дорогоцінних металів, вищих за звичайні приблизно в три рази bosch.com

Вихід з ладу котушок або модулів запалювання

Порушення умов експлуатації і поломка елементів системи запалювання, що працюють в одного ланцюга зі свічками – одна з ознак некоректного підбору свічок. Підвищене навантаження виникає на котушках або модулях запалювання в разі зміни характеристик свічок. Це може відбуватися, зокрема, при заміні рекомендованих елементів з іридієвої або платинової напайкою стандартними свічками або перевищенням терміну їх експлуатації.

Поставив ГБО – заміни свічки

При установці ГБО рекомендується використовувати спеціальні свічки запалювання, що відповідають вимогам роботи на новому типі палива. При переході на газ підвищується середня температура в камері згоряння, що, в тому числі, призводить до прискореного зносу електродів свічок, призначених для бензинових двигунів. Для полегшення підбору великі виробники автомобільних компонентів виділяють окремі артикули свічок для двигунів з ГБО.

Правильний підбір свічок запалювання – запорука успішної роботи двигуна

Щоб двигун працював належним чином, необхідно вибирати тільки якісних виробників компонентів. Компанія Bosch є винахідником свічки запалювання, і з 1902 року постійно покращує конструкцію елемента і розробляє нові модифікації. Провідні виробники транспортних засобів використовують свічки запалювання Bosch в якості оригінальної продукції, що поставляється на конвеєр.

Провідні виробники транспортних засобів використовують свічки запалювання Bosch в якості оригінальної продукції, що поставляється на конвеєр bosch.com

Найчастіше, продукція компанії Bosch перевершує якість оригінальної продукції через постійні поліпшень і розробкою не тільки окремих елементів, а всієї системи запалювання в цілому.

Також для коректного підбору свічок запалювання необхідно користуватися тільки оригінальними каталогами виробників і вибирати продукцію, рекомендовану конкретно для вашої моделі і модифікації автомобіля.

Для правильного підбору свічок запалювання і їх кваліфікованої заміни компанія Bosch рекомендує звертатися на СТО мережі Бош Авто Сервіс. Записатися на технічне обслуговування автомобіля можна, зателефонувавши за номером 8-800-707-87-08 або на сайті.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно підібрати щітки склоочисників.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!