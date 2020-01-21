Навіщо "перевзувати" авто взимку: експерти назвали причини

Коли взимку на вулиці тепло і сухо, може виникнути цілком закономірне питання, навіщо витрачатися на зимові шини? Розібратися в цьому питанні OBOZREVATEL пропонують фахівці Nokian Tyres.

Перш за все, варто зрозуміти, в чому різниця між зимовими і літніми шинами.

Зимові шини Nokian Tyres nokiantyres.com

Зима-літо

Ключових відмінностей два – склад гумової суміші і рисунок протектора. Літні моделі зроблені жорсткими, оскільки контактують з гарячим асфальтом і в іншому випадку стиралися б значно швидше, ніж необхідно. Гумова суміш для зимових моделей, навпаки, м'яка, щоб шина зберігала еластичність при низьких температурах і забезпечувала зчеплення навіть на льоду і снігу.

Важливо розуміти, що нижча температурна межа ефективності літніх шин – близько 8-10 градусів тепла. Коли стає холодніше, жорсткий склад вже не забезпечує необхідний рівень зчеплення, і водій може переоцінювати гальмівний шлях і керованість автомобіля. Це значно підвищує шанси потрапити в неприємну ситуацію або навіть самому спровокувати ДТП.

Зимові шини Nokian Tyres nokiantyres.com

Фрикційні або шиповані

М'які зимові шини з високим вмістом натурального каучуку вже при близьконульових температурах набагато ефективніше літніх. Крім того, навіть нешиповані (фрикційні) моделі відмінно підготовлені на випадок раптової ожеледиці: наприклад, в шинах Nokian Hakkapeliitta R3 до складу гумової суміші входять тверді мікрокристали, які, подібно до справжніх шипів, вгризаються в лід і забезпечують додаткове зчеплення.

Зимові шини Nokian Tyres nokiantyres.com

Звичайно, мікрокристали не здатні повністю замінити шипи, тому для водіїв, які багато часу проводять в провінції, де випавший сніг чистять від випадку до випадку, все ще рекомендовані шиповані шини. Nokian Hakkapeliitta 9 – одна з кращих шипованих моделей шин. В її конструкції – шипи двох видів: перший тримає машину на прямій, другий не дає ковзати в поворотах. Таким чином досягаються вражаючі характеристики керованості.

Малюнок для безпеки

Дизайн протектора не менш важливий. У літніх шин протектор округлений по краях для кращого зчеплення в поворотах, а його малюнок оптимізований для їзди в дощ і відведення води з плями контакту. Зимові шини на додаток до великих канавок мають ще й ламелі – сегменти протектора з прорізами. У зоні контакту гострі звивисті краї ламелей то відкриваються, то закриваються, підвищуючи рівень зчеплення з асфальтом.

Розгалужена мережа канавок і ламелей дозволяє ефективно видаляти воду і сльоту із зони контакту nokiantyres.com

Крім того, агресивний малюнок протектора зимових шин спроектований для ефективного відведення злиплого снігу і сльоти – в іншому випадку сніжна каша різко знизить зчеплення коліс.

В останні роки в зв'язку з глобальним потеплінням поява взимку сльоти на дорогах замість снігу стає все більш імовірним. А тому, виробники намагаються запропонувати шини, які максимально відповідають новим умовам.

Зимова фрикційна шина Nokian WR Snowproof була представлена в минулому році і розроблялася спеціально для мінливих погодних умов. Вона прекрасно зарекомендувала себе як на сухому асфальті, так і при русі по мокрому снігу і сльоти. І тут важлива не тільки безпека і керованість, але ще і впевненість водія в тому, що його автомобіль не підведе в критичній ситуації. А спокійний водій – умілий водій!

Зимові шини Nokian WR Snowproof розроблені спеціально для теплої зими nokiantyres.com

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