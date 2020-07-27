Навіщо міняти гальмівну рідину: відповіді на всі питання

АвтоОбоз розбирався, як правильно підібрати гальмівну рідину і як часто її варто міняти.

Як це працює?

Основна функція гальмівної рідини – передавати зусилля від педалі гальма далі по гідравлічним контурам гальмівного приводу. Під тиском, створюваним в головному гальмівному циліндрі, вона рухається по трубках до кожного колеса автомобіля і впливає на поршні супортів або колісних циліндрів, які приводять в дію гальмівні колодки, притискаючи їх до гальмівних дисків. Крім того, гальмівна рідина виступає ще і як мастило для деталей гальмівного механізму, забезпечуючи їм антикорозійний захист і зменшуючи тертя.

Гальмівна рідина впливає на поршні супортів або колісних циліндрів, які приводять в дію гальмівні колодки. фото: newspress.co.uk

За законами фізики, там, де є тиск і тертя, є і нагрів. Робоча температура гальмівної рідини зазвичай тримається в діапазоні 120°С, але при великому навантаженні може досягати 300 ° С і навіть вище, в залежності від типу і класу. Це важливий параметр, на який сьогодні необхідно звертати увагу при виборі (він вказується на упаковці).

Які бувають гальмівні рідини?

Класифікують всі гальмівні рідини за двома основними властивостями: "сухою" і "вологою" температурі кипіння, а також в'язкості. Найвідоміша система – DOT (англ. Department of Transportation – Міністерство Транспорту США). Це не єдина, але найпоширеніша система класифікації гальмівних рідин. Відповідно до неї існує поділ на кілька типів:

DOT 3 – для щодо тихохідних автомобілів з барабанними гальмами;

DOT 4 – найпоширеніший - для сучасних автомобілів з дисковими гальмами на обох осях. Він, в свою чергу, ділиться на два класи в залежності від рівня в'язкості – Class 4 і Class 6 (нізковязкостние рідини для авто з ESP);

DOT 5.1 – для важких або спортивних режимів експлуатації з інтенсивними розгону і різкими гальмуваннями.

Окремо стоїть тип DOT 5.0 на силіконовій основі. При деяких позитивних властивостях в порівнянні з іншими DOT, така гальмівна рідина не застосовується на авто з ABS/ESP і в холодному кліматі.

Компанія Bosch постійно вдосконалює і розширює асортимент гальмівної рідини. фото: bosch.com

Що впливає на якість роботи і термін служби гальмівної рідини?

Головним "ворогом" гальмівної системи в цілому і гальмівної рідини зокрема була і залишається вода. Гальмівна рідина має високу гігроскопічність. Досить навіть незначної кількості вологи, яка проникає через гальмівні шланги та їх сполуки, щоб з часом в ній почала накопичуватися вода.

Процес накопичення вологи в гальмівній рідині викликає її "старіння": з підвищенням вмісту води температура кипіння падає. Це може привести до зниження ефективності гальмування і навіть до відмови гальм.

Насичена водою або "стара" гальмівна рідина може привести до відмови гальм. фото: newspress.co.uk

Вже протягом першого року експлуатації гальмівної рідини в ній може міститися до 2% вологи, до другого року – до 3,5%, до третього – до 5%. Тому розрізняють температуру кипіння "сухий" (нової і ще не насититься вологою) і "зволоженою" гальмівної рідини (за точку відліку береться вміст води на рівні 3,5%). Так, уже при трьохвідсотковий вмісті води температура кипіння падає з 330 до 165°С. Крім того, високий вміст води в гальмівній рідині викликає корозію в гальмівній системі.

Як дізнатися, що гальмівна рідина вимагає заміни?

Просте правило щодо педалі гальма говорить: при натисканні її хід не повинен бути більше 5 см. Якщо педаль провалюється на більш значну відстань або пружинить, це може сигналізувати про відмову гальмівного контуру або попаданні повітря в гальмівну систему. А значить, необхідно замінити гальмівну рідину і прокачати гальма.

Гальмівну рідину краще оновити, якщо невідомо, коли в останній раз проводилася її заміна в автомобілі. Особливо це актуально при покупці машини б/у.

Гальмівна рідина повинна бути прозорою, без сторонніх домішок. Помутніння, поява осаду – ознаки того, що її пора міняти.

Що не можна робити і чому?

Гальмівну рідину не можна "оновити", долив свіжу. На кількість вже наявної в системі вологи така маніпуляція ніяк не вплине і не зробить гальмування більш ефективним.

Не можна змішувати гальмівні рідини з різною основою, наприклад, мінеральною і силіконовою.

Не рекомендується змішувати рідини від різних брендів: кожен склад має індивідуальну композицію, кожен виробник застосовує різні присадки.

Гальмівну рідину необхідно регулярно міняти на нову. фото: newspress.co.uk

З якою періодичністю міняти гальмівну рідину?

Орієнтуватися в цьому питанні слід або на пробіг (якщо автомобіль використовується нерегулярно або, навпаки, постійно і інтенсивно), або на час з останньої заміни. У першому випадку нову гальмівну рідину потрібно міняти з інтервалом в 30-40 тис. км, у другому – раз на рік для систем DOT3, раз в 2 роки для систем DOT4 і 5.1.

Термін експлуатації гальмівної рідини залежить від її характеристик: як зазначено вище гальмівні рідини стандарту DOT 4 підлягають повній заміні кожні 2 роки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як продовжити термін служби гальмівної системи.