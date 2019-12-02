Купівля вживаних авто: чому це краще робити взимку

Прийнято вважати, що взимку вживані авто краще не купувати. Основна причина такого підходу – побоювання, що через мороз, сніг або бруд буде важко ретельно перевірити автомобіль, що розглядається. Однак у дійсності зима – найкращий час для покупки уживаного "залізного коня". І ось чому.

Саме завдяки зимовим погодним умовам можна ретельно і більш детально ознайомитися з авто. Наприклад, перевірити, як двигун та електронні системи реагують на мінусові температури, і чи дійсно власник піклується про автомобіль, як він запевнив в описі оголошення. Крім того, дорога, яка покрита снігом та сльотою – це відмінна можливість перевірити стан деяких автомобільних систем, що впливають на безпеку (ту ж ABS), а також попередньо простежити за роботою підвіски під час тест-драйву. Все це стане прекрасним доповненням до звичайної перевірки стану авто, яка обов'язково проводиться при купівлі авто (включаючи відвідування сервісу).

У холодну пору легше оцінювати технічний стан авто

Холод допомагає перевірити технічний стан автомобіля

Завдяки зимовій погоді покупець може перевірити, як працює система запалювання та запуску при низьких температурах. При так званому холодному старті мороз може допомогти виявити проблеми зі свічками розжарення, акумулятором або генератором змінного струму у випадку із дизельними двигунами, а у впипадку з бензиновими моторами – виявити несправності свічок запалювання або проводки високої напруги.

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Крім того, низька температура також дозволить перевірити стан компонентів електронних систем – наприклад, електросклопідйомники (на підняття та опускання вікон), підігріву стекол і дзеркал, а також дисплеїв (приладового щитка (якщо він цифровий) і екрану мультимедії).

Однак однією "начинкою" справа не обмежуються. Якщо власник вказав в оголошенні, що піклується про свій автомобіль та регулярно його миє та чистить, взимку це буде легше перевірити. Як? Найголовніше – не повинно бути снігу на самому авто, а також сльоти та бруду на килимках. Охайний господар ніколи не приїде показувати машину в недоглянутому стані.

Зимовий тест машини вкаже на проблеми з підвіскою

Тест-драйв обов'язковий

Всупереч чуткам, невеликий шар снігу на дорозі та температура нижче нуля – ідеальні умови для перевірки технічного стану автомобіля під час тест-драйву. По-перше, можна ретельніше ознайомитися з роботою електронних помічників (наприклад, системою дотримання рядності, якщо вона є), системою курсової стійкості (ABS), загальною керованістю авто. А, по-друге, якщо автомобіль не "прогрівся" перед поїздкою, замерзлі метало-гумові елементи дозволять вам почути всю "рихлість" у роботі шасі.

Як правило, взимку автомобілі на вторинному ринку дешевшi

Заощадження грошей

Купівля вживаного автомобіля взимку може виявитися дуже вигідною і з фінансових причин. Через те, що взимку вторинний ринок не дуже активний (в силу тих самих стереотипів), деякі продавці можуть запропонувати гарну знижку – особливо, коли машину потрібно реалізувати терміново. Причому навіть незначний стан спокою на автомобільному ринку призводить до зниження цін. Тому у грудні-лютому на купівлi авто можна заощадити декiлька тисяч гривень.

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