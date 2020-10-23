Найпопулярніші вживані машини в Україні: чим приваблюють і скільки коштують

Renault Duster – один із найбільш популярних автомобілів в Україні. Нещодавно в нього з'явилася альтернатива в особі Renault Arkana вітчизняного складання, але попит на модель не падає.

АвтоОбоз з'ясував, скільки грошей потрібно віддати за вживаний кросовер і в якому стані продавці виставляють свої машини на ринку в пошуках покупців. Незважаючи на те, що новий "Рено Дастер" коштує не так уже й дорого (від 382 900 грн), у продажу багато більш доступних пропозицій.

Найдешевший автомобіль – вживаний Renault Duster за $4900 (139 000 грн). Машина 2011 випуску, а пробіг становить 150 000 км – обидві цифри не надто оптимістичні. До того ж кросовер побував у ДТП.

Продавець в оголошенні не уточнює стан транспортного засобу. Невідомо, чи зможе кросовер їхати. Судячи з фото, на перший погляд пошкодження не надто серйозні. Є вм'ятини на правому передньому крилі, доведеться також відремонтувати бампер.

Однак двері переднього пасажира зачиняються нещільно – видно широку щілину. Причина розкривається під час погляду на машину зліва, куди, найімовірніше, припав сильний удар. Геометрія кузова змінилася, постраждав силовий каркас, через це й "повело" протилежну сторону. Дверні прорізи, пороги і стійки кузова ремонтувати складно. І взагалі це не дуже гарна ідея, адже надалі, під час виникнення наступної ДТП, на жорсткість конструкції сподіватися не доведеться, а машина повинна залишатися безпечною.

Якщо доплатити 50 доларів, можна звернути увагу на екземпляр того ж 2011 року за $4950 (140 000 грн), з пробігом 200 000 км. Це більше, ніж у попередньої пропозиції, але й ціна – теж. Водночас автомобілі одного віку. Невже цей кросовер цілий? Не зовсім.

Цей Duster також побував у ДТП. Але удар меншої сили припав на задню частину і, мабуть, не вплинув на робочі характеристики – продавець зазначив, що машина може їхати самостійно. Та й вигляд пошкоджень не такий серйозний, хоча силова структура все ж постраждала. Ремонтувати доведеться дах, крило, бампер і кришку багажника. Звісно, каркас теж треба вирівнювати.

Якщо потрібен повністю цілий екземпляр, авжеж потрібно заплатити більше. Найдешевший Renault Duster з такої категорії на українській вторинці оцінено в $7200 (204 000 грн). Якщо судити по фото, питань до машини немає. Продавець також зазначає хороший стан. Але, як завжди у випадку з придбанням вживаного автомобіля, кожну машину потрібно уважно оглядати на предмет прихованих дефектів. Пробіг цього кросовера дорівнює 180 000 км, авто вироблено в 2010 році.

На ринку безліч пропозицій у різному стані, у всіляких комплектаціях із широким набором додаткового устаткування. Звісно, всі вони будуть дорожчими. Але за найбільш "розкішний" варіант просять $27 999 (795 000 грн). Це ціна базової Toyota Camry із салону – важко припустити, що бюджетний кросовер може стільки коштувати. Особливо враховуючи, що ціна на базову модифікацію в дилера вдвічі менша.

Річ у тому, що цей екземпляр подолав усього 17 000 км пробігу, машина 2019 року. Власне, кросовер майже новий. Але на вартість також вплинула комплектація. У списку оснащення – безключовий доступ, система допомоги руху під час нахилу, електропакет, круїз-контроль, датчики дощу і світла, додатковий комплект коліс і безліч іншого обладнання. Машина все ще на гарантії, з офіційною історією обслуговування, в якій значиться поки тільки один плановий ТО. Кросовер дорогий, але це непогана можливість заощадити, якщо стоїть завдання купити Renault Duster в максимальній комплектації.

Ця модель в Європі відома як Dacia Duster, такі автомобілі є і на українському вторинному ринку. Найдешевший кросовер обійдеться в $3700 (105 000 грн) – як старий Lanos. Машина з пробігом 160 000 км побувала в ДТП – перекинулася на дах, але заводиться і їде. Утім, ремонт буде дуже дорогим.

Найдорожчий вживаний Dacia Duster в Україні коштує $16 300 (463 000 грн). Дорожчий за новий аналог від Renault у базовому виконанні, але тут краще оснащення з додатковими опціями. Пробіг – 67 000 км. І не варто переживати про обслуговування – технічно кросовери двох брендів повністю уніфіковані, тому стара Dacia може виявитися привабливим варіантом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дуже багато старих Renault Logan, які можна вибрати на вторинному ринку. Машини представлено в різному технічному стані, але найдешевша коштує менше $2000.