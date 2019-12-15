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15 грудня • оновлено в 09:55
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Радикальний тюнінг ЛуАЗ: тепер він точно підходить для наших доріг

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ЛуАЗ-969 сам по собі є тим автомобілем, який добре справляється з бездоріжжям. Однак одному з власників такої машини виявилося мало заводьских можливостей "Волині".

Інакше як можна пояснити той факт, що він перетворив позашляховик на гусеничний всюдихід? Так, саме такий ЛуАЗ OBOZREVATEL виявив на просторах Інтернету!

ЛуАЗ на гусеницях

ЛуАЗ на гусеницях

Avito

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Перероблений ЛуАЗ відразу ж впадає в очі, але що цікаво – його доопрацювання не можна назвати особливо складним. Все обійшлося без будь-яких конструктивних змін у шасі: гусеничний модуль просто кріпиться до стандартних вузлів автомобіля. При цьому сам гусеничний механізм зроблений з підручних засобів.

ЛуАЗ на гусеницях

ЛуАЗ на гусеницях

Avito

В якості ведучої зірки виступає звичайний штампований диск з навареними зубами, який, у свою чергу, тримається на штатному колесі позашляховика. Посеред авто встановлений опорний каток.

ЛуАЗ на гусеницях

ЛуАЗ на гусеницях

Avito

Сама гусенична стрічка виготовлена з "модифікованих" ременів від комбайна, тоді як траки зроблені зі звичайного алюмінієвого профілю.

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ЛуАЗ на гусеницях

ЛуАЗ на гусеницях

Avito

На передній осі розташовані додаткові грунтозацепи – їх основою також є звичайні автомобільні диски. За ідеєю, вони забезпечують кращу прохідність та керованість на офф-роуді.

ЛуАЗ на гусеницях

ЛуАЗ на гусеницях

Avito

ЛуАЗ на гусеницях

ЛуАЗ на гусеницях

Avito

ЛуАЗ на гусеницях

ЛуАЗ на гусеницях

Avito

Як бачимо, доробка дійсно цікава, і за рахунок своєї простоти конструкції та монтування, її можна було б випускати серійно і продавати для інших авто. Але, на жаль, невідомо, наскільки доважок ефективний в реальності.

Як раніше писав OBOZREVATEL :

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Автор
Валентин Петров
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