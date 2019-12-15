Радикальний тюнінг ЛуАЗ: тепер він точно підходить для наших доріг

ЛуАЗ-969 сам по собі є тим автомобілем, який добре справляється з бездоріжжям. Однак одному з власників такої машини виявилося мало заводьских можливостей "Волині".
Інакше як можна пояснити той факт, що він перетворив позашляховик на гусеничний всюдихід? Так, саме такий ЛуАЗ OBOZREVATEL виявив на просторах Інтернету!
ЛуАЗ на гусеницях
Avito
Перероблений ЛуАЗ відразу ж впадає в очі, але що цікаво – його доопрацювання не можна назвати особливо складним. Все обійшлося без будь-яких конструктивних змін у шасі: гусеничний модуль просто кріпиться до стандартних вузлів автомобіля. При цьому сам гусеничний механізм зроблений з підручних засобів.
ЛуАЗ на гусеницях
Avito
В якості ведучої зірки виступає звичайний штампований диск з навареними зубами, який, у свою чергу, тримається на штатному колесі позашляховика. Посеред авто встановлений опорний каток.
ЛуАЗ на гусеницях
Avito
Сама гусенична стрічка виготовлена з "модифікованих" ременів від комбайна, тоді як траки зроблені зі звичайного алюмінієвого профілю.
ЛуАЗ на гусеницях
Avito
На передній осі розташовані додаткові грунтозацепи – їх основою також є звичайні автомобільні диски. За ідеєю, вони забезпечують кращу прохідність та керованість на офф-роуді.
ЛуАЗ на гусеницях
Avito
ЛуАЗ на гусеницях
Avito
ЛуАЗ на гусеницях
Avito
Як бачимо, доробка дійсно цікава, і за рахунок своєї простоти конструкції та монтування, її можна було б випускати серійно і продавати для інших авто. Але, на жаль, невідомо, наскільки доважок ефективний в реальності.
Як раніше писав OBOZREVATEL :
В Україні схрестили BMW і ВАЗ. Подивіться, що з цього вийшло.
При знесенні гаража випадково знайшли нову ВАЗ-2105.
Дівчина показала, як потрібно водити КрАЗ.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram