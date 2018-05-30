Проковтнути і задихнутися: Porsche відкликає небезпечні дитячі авто

Німецький виробник Porsche відкличе 1700 дерев'яних іграшкових машинок серії My First Porsche - Wooden Cars.

Причина - ненадійне кріплення коліс, через що дитина може їх проковтнути і задихнутися, повідомляє Avtoblog.ua.

Під відкликання потрапили пофарбовані в синій колір машинки з жовтувато-коричневими колесами. Всього було продано 2030 таких іграшок.

Покупцям рекомендують негайно припинити їх використання, зв'язатися з місцевим дилером Porsche і отримати повне повернення коштів за покупку.

My First Porsche - Wooden Cars Motor

Машинки Porsche, довжиною 101,6 міліметра і висотою 38,5 міліметрів, були реалізовані в період з квітня 2015 по березень 2018 року. Ціна кожної становить 25 доларів.

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