В Україні ввели нові правила для водіїв: у чому суть

Українським водіям дозволили не пред'являти поліцейському документи на право керування автомобілем, у разі, якщо той не зможе довести порушення першим Правил дорожнього руху.

Таку постанову було озвучено Верховним судом України. Приводом для цього став розгляд позову одного з водіїв, передають "Факти".

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В даному позові чоловік повідомив, що поліцейські зупинили його автомобіль нібито за порушення Правил дорожнього руху. При цьому водій відмовився пред'явити документи на вимогу копа, так як, на його думку, ніякого правопорушення не скоював. В результаті патрульний оштрафував водія на 425 гривень.

Оштрафований звернувся з позовом до апеляційного суду, а коли той не задовольнив його, пішов вище — до Верховного суду, який, розглянувши справу, прийшов до висновку, що постанова про накладення штрафу є незаконною.

Ось яка аргументація фігурує в рішенні Верховного суду від 15 березня 2019 року.

"Суди попередніх інстанцій з'ясували, що судом першої інстанції було встановлено наступне. 7 червня 2017 близько 11 години позивач, керуючи автомобілем "Мерседес-Бенц Спринтер" в м. Хмельницькому, на вимогу працівника поліції не пред'явив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Зазначений факт був встановлений відповідачем, який постановою про накладення адміністративного стягнення від 7 червня 2017 року залучив позивача до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 126 КпАП України, у вигляді штрафу в розмірі, визначеному законом.

Позивач з цією постановою не погодився і вказав, що адміністративне правопорушення не скоював, оскільки надавав водійське посвідчення на вимогу патрульного поліцейського при винесенні постанови, згідно з яким і було накладений вищезазначений штраф.

Вважаючи зазначену постанову незаконною, позивач звернувся до суду за захистом свого порушеного права".

У своєму рішенні Верховний суд зазначив, що оскільки поліцейським не задокументовано і не підтверджений факт порушення водієм Правил дорожнього руху, то вимоги інспектора до водія про пред'явлення документів на право керування є неправомірними.

Патрульні поліцейські зобов'язані врахувати вказану позицію Верховного суду і припинити практику необґрунтованих зупинок транспортних засобів.

Однак, юридична компанія "Дорожній Адвокат" підкреслює, що, якщо ви за власним бажанням передали поліцейському в руки зазначені документи, то йому не заборонено їх отримати і перевірити "в своїх руках".

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