Обов'язковий техогляд в Україні: активіст розкрив проблеми ініціативи

Введення обов'язкового поголовного техогляду в Україні — це необхідна умова для забезпечення безпеки на дорогах. Однак із цього процесу спершу потрібно прибрати всі корупційні ризики.

Таку думку в програмі "Кворум" на ObozTV висловив голова ГО "Національна платформа безпеки руху" Олексій Павловський. За його словами, техогляд потрібно максимально позбавити людського фактору.

"Якщо ці техогляди будуть проводити в рамках закону і там не буде стояти питання рубля, то я згоден. Адже ми всі бачимо, як у нас їздять "єврономери", які у нас "Газелі" їздять, у яких корпус дорогою розвалюється", — пояснив Павловський.

Він запевнив, що для подібних автомобілів необхідно створити регулятора, аби вони їздили по дорогах якісно і безпечно, не несли загрозу іншим водіям і пішоходам.

"Для цього потрібно прибрати якомога більше людських чинників у техогляді. Коли людина приїжджає на СТО, щоб там камери фіксували проходження техогляду. Якщо ж автомобіль отримав сертифікат, виїхав із цього СТО, але по факту він не може їздити по дорозі, то великі штрафні санкції, аж до кримінальної відповідальності, повинні нести експерти і власники цих СТО", — запропонував активіст.

Раніше в ефірі ObozTV автоюрист Богдан Глядик пояснив, чому підвищення штрафів за непристебнуті ремені безпеки не вплине на дисципліну українських водіїв.

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