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26 січня • оновлено в 11:48
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Німці назвали найкращі та найгірші авто віком 2-3 роки

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Німецька організація з технічного нагляду (TÜV) провела велике дослідження і склала список найкращих та найгірших авто віком 2-3 роки за станом на 2020 рік (TÜV 2020).

Як пише AutoBild, експерти організації "здійснили майже 10 млн перевірок і ретельно задокументували отримані результати відповідно до моделі автомобіля, пробігу і виявлених дефектів". Після цього вони вирахували для кожної моделі коефіцієнт надійності, на підставі чого склали підсумковий рейтинг.

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В цілому експерти TÜV винесли моделі у 6 різних категорій, при цьому в кожній з них – по три найкращих та найгірших автомобіля. У підсумку вийшли результати, з якими ви можете ознайомитися нижче (ілюстрації до кожної з категорії дивитися зліва направо).

Найкращі та найгірші автомобілі віком 2-3 роки

Найкращі та найгірші автомобілі

Найкращі та найгірші автомобілі

Найкращі малолітражні авто

  1. Opel Adam

  2. Opel Karl

  3. Smart Fortwo

Найгірші малолітражні авто

  1. Ford Ka

  2. Fiat Panda

  3. Fiat 500

Найкращі та найгірші автомобілі

Найкращі та найгірші автомобілі

Найкращі субкомпактні авто

  1. Audi A1

  2. Honda Jazz

  3. Toyota Yaris

Найгірші субкомпактні авто

  1. Fiat Punto

  2. Dacia Sandero

  3. Nissan Micra

Найкращі та найгірші автомобілі

Найкращі та найгірші автомобілі

Найкращі компактні авто

  1. Mercedes A-Class

  2. VW Beetle

  3. Audi A3

Найгірші компактні авто

  1. Dacia Logan

  2. Kia Ceed

  3. Hyundai i30

Найкращі та найгірші автомобілі

Найкращі та найгірші автомобілі

Найкращі авто середнього класу

  1. Mercedes C-Class

  2. Audi A4 / A5

  3. Toyota Avensis

Найгірші авто середнього класу

  1. Ford Mondeo

  2. Mazda6

  3. VW Passat

Найкращі та найгірші автомобілі

Найкращі та найгірші автомобілі

Найкращі кросовери

  1. Mercedes GLC

  2. Mazda CX-3

  3. Audi Q5

Найгірші кросовери

  1. Dacia Duster

  2. Hyundai Tucson

  3. Suzuki Jimny

Найкращі та найгірші автомобілі

Найкращі та найгірші автомобілі

Найращі вени

  1. Mercedes B-Class

  2. VW Golf Sportsvan

  3. Toyota Verso

Найгірші вени

  1. Citroën Berlingo

  2. Ford Galaxy

  3. VW Sharan

До речі, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, німецькі експерти також визначили найкращі старі авто вартістю до 5000 євро.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
б/к автомобіль рейтинг
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