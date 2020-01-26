Німці назвали найкращі та найгірші авто віком 2-3 роки

Німецька організація з технічного нагляду (TÜV) провела велике дослідження і склала список найкращих та найгірших авто віком 2-3 роки за станом на 2020 рік (TÜV 2020).
Як пише AutoBild, експерти організації "здійснили майже 10 млн перевірок і ретельно задокументували отримані результати відповідно до моделі автомобіля, пробігу і виявлених дефектів". Після цього вони вирахували для кожної моделі коефіцієнт надійності, на підставі чого склали підсумковий рейтинг.
В цілому експерти TÜV винесли моделі у 6 різних категорій, при цьому в кожній з них – по три найкращих та найгірших автомобіля. У підсумку вийшли результати, з якими ви можете ознайомитися нижче (ілюстрації до кожної з категорії дивитися зліва направо).
Найкращі та найгірші автомобілі віком 2-3 роки
Найкращі та найгірші автомобілі
Найкращі малолітражні авто
Opel Adam
Opel Karl
Smart Fortwo
Найгірші малолітражні авто
Ford Ka
Fiat Panda
Fiat 500
Найкращі та найгірші автомобілі
Найкращі субкомпактні авто
Audi A1
Honda Jazz
Toyota Yaris
Найгірші субкомпактні авто
Fiat Punto
Dacia Sandero
Nissan Micra
Найкращі та найгірші автомобілі
Найкращі компактні авто
Mercedes A-Class
VW Beetle
Audi A3
Найгірші компактні авто
Dacia Logan
Kia Ceed
Hyundai i30
Найкращі та найгірші автомобілі
Найкращі авто середнього класу
Mercedes C-Class
Audi A4 / A5
Toyota Avensis
Найгірші авто середнього класу
Ford Mondeo
Mazda6
VW Passat
Найкращі та найгірші автомобілі
Найкращі кросовери
Mercedes GLC
Mazda CX-3
Audi Q5
Найгірші кросовери
Dacia Duster
Hyundai Tucson
Suzuki Jimny
Найкращі та найгірші автомобілі
Найращі вени
Mercedes B-Class
VW Golf Sportsvan
Toyota Verso
Найгірші вени
Citroën Berlingo
Ford Galaxy
VW Sharan
До речі, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, німецькі експерти також визначили найкращі старі авто вартістю до 5000 євро.
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