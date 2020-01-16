Японці розповіли про новий Toyota Land Cruiser 300

Протягом року у Мережі публікується інформація про майбутній Toyota Land Cruiser 300. Нещодавно японські журналісти роздобули дані щодо дати прем'єри нового автомобіля.

За інформацією видання BestCarWeb, новий Toyota Land Cruiser 300, який прийде на зміну "200-му", дебютує у серпні цього року. крім того, наші колеги з Японії запевняють, що позашляховик буде побудований на передньопривідній архітектурі TNGA, яку адаптують під повний привід та рамну конструкцію.

Ймовірний зовнішній вигляд Toyota Land Cruiser 300 bestcarweb.jp

В той же час моторну гамму Toyota Land Cruiser 300 складуть доопрацьований 4,6-літровий бензиновий V8, потужність якого доведуть до 318 к.с., 3,5-літровий мотор V6 на 415 сил (таким зараз, до речі, оснащується LS 500h), а також гібридна силова установка на основі 3,5-літрового агрегату. Остання буде найпотужнішим агрегатом в лінійці (імовірно, віддача складе 480 к.с.). На зміну автоматичній коробці прийде CVT-трансмісія.

Передбачуваний зовнішній вигляд Toyota Land Cruiser 300 bestcarweb.jp

На додаток, Toyota Land Cruiser 300 вийде на новий рівень у питанні безпеки. Очікується, що велику кількість електронних помічників, які у нинішнього покоління доступні за доплату, новий позашляховик отримає вже в базі.

Що стосується дизайну, "300-й" збереже вигляд актуальної моделі, хоча додасть трохи у "брутальності" та "дикості". Ніякі нові фото машини видання не публікують – наводяться лише старі скетчі.

Toyota Land Cruiser 200 newsroom.toyota.eu

Чи правдива це інформація, сказати складно: з одного боку, в Інтернеті вже не один раз з'являлася інформація про те, що Toyota готує Land Cruiser 300, яку виробник потім спростовував, але з іншого – Land Cruiser 200 випускається з "далекого" 2007 року, і логічно припустити, що його вже пора було б замінити, незважаючи на неодноразові модернізації.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що у Toyota LC Prado з'явилася нова модифікація, яка орієнтована на багатих аграріїв.

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