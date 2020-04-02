Зустрічайте в Україні: новий кросовер Mazda CX-30

В Україні почався продаж нового сучасного кросовера Mazda СХ-30, який доповнює та розширює вибір кросоверів японського автовиробника з Хіросіми.

Mazda CX-30 mazda.ua

Mazda CX-30 гармонійно поєднує спортивні лінії купе та міць позашляховика. Це друга після Mazda3 модель компанії, що збудована на новій платформі Skyactiv-Vehicle Architecture.

Mazda CX-30 mazda.ua

Новинка отримала 150-сильний двигун Skyactiv-G 2.0 з системою M Hybrid. Також в арсенали моделi – покращена система повного приводу i-Activ AWD, що працює спільно з системою контролю руху G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) та розширений пакет активної безпеки i-Activsense.

За розмірами CX-30 займе місце між компактним CX-3 та відомим й популярним CX-5. Це дозволяє задовольнити побажання покупців, які прагнуть поєднання компактних, розмірів першої моделі з місткістю та практичністю другої.

Mazda CX-30 mazda.ua

Значна відстань між передніми сидіннями надала змогу встановити широку консоль з покращеною конструкцією, а також великим центральним підлокітником. Розташування та висота задніх сидінь забезпечують достатньо місця для колін та голови, дозволяючи пасажирам високого зросту сидіти позаду максимально зручно.

Mazda CX-30 mazda.ua

СХ-30 має багажник об'ємом 430 літрів, а низький поріг та великий отвір допоможуть легко завантажити всі необхідне під час подорожі.

Mazda CX-30 mazda.ua

Нова мультимедійна система Mazda MZD Connect, вже знайома з нової Mazda3. 8,8-дюймовий центральний дисплей підтримує додатки Apple CarPlay та Android Auto.

Mazda CX-30 mazda.ua

Mazda CX-30 mazda.ua

Новий бензиновий двигун Skyactiv-G 2.0 потужністю 150 к. с. використовує інтелектуальну гібридну систему M Hybrid та функцію відключення двох з чотирьох циліндрів, щоб забезпечити найвищий рівень динамічні характеристики, економію пального та екологічність.

Mazda CX-30 mazda.ua

Удосконалений повний привід i-Activ AWD працює спільно з системою GVC Plus. Вони забезпечують контроль за розподілом крутного моменту між передніми та задніми колесами, покращуючи зчеплення коліс із дорогою незалежно від ситуації під час руху.

Нагадаємо, що за результатами Euro NCAP кросовер Mazda CX-30 показав найвищий за всю історію тестів рівень безпеки.

Mazda CX-30 mazda.ua

На ринку України модель представлена у 4-х версіях.

У стартовій комплектації Style є фари та протитуманні фонарі з світлодіодами, двозонний клімат контроль, підігрів сидінь, керма та лобового скла, проєкція на лобове скло, датчик світла та дощу, круїз контроль, камера заднього огляду, передні та задні датчики паркування, 7 подушок безпеки та 18-дюймовi легкосплавні диски.

Mazda CX-30 mazda.ua

У комплектації Executive додатково є шкіряне оздоблення сидінь, електричне регулювання крісла водія з пам’яттю, безключовий доступ та електричний привід двері багажника.

Топова комплектація Premium має повний пакет систем активної безпеки i-Activsense, адаптивні LED фари, світлодіодні задні ліхтарі та адаптивний круїз, камеру кругового огляду, а також преміальну аудіосистему Bose з 12-ма динаміками.

У разі online-придбання автомобіля з першої партії, що вже знаходиться в Україні, ціни діють за спеціальним курсом. Деталi – на сайтi Mazda.

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