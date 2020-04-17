Зовсім знахабніли: китайці вирішили випустити підробку Toyota у продаж

Hengtian L4600 є скандально відомої копією позашляховика Toyota Land Cruiser 200. Незважаючи на порушення авторських прав, китайська компанія вирішила відправити нову модель на ринок.

Про це говорить перша порція офіційних фото, які розповсюдив автовиробник. Це завжди є наближенням старту продажів. Китайський позашляховик Hengtian L4600 спробує здобути популярність за рахунок дизайну Тойота Ленд Крузер 200, який так безсоромно експлуатує.

Позашляховик Hengtian L4600 готують до продажу autohome.com.cn

Крім того, купити позашляховик L4600 можна буде майже в чотири рази дешевше за оригінал! Базова вартість – 211 800 юанів ($ 30 000), в той час як за Toyota LC200 в Китаї просять мінімум 770 000 юанів ($ 110 000).

Позашляховик Hengtian L4600 готують до продажу autohome.com.cn

Toyota не давала дозволу використовувати свій дизайн Hengtian toyota.com

В цьому випадку китайський автомобіль здається більш вигідною покупкою. Але не варто забувати, що в ціну машини закладається не тільки дизайн (який Hengtian L4600 просто вкрав), а також технології, сучасне оснащення та безпека.

Це – Hengtian L4600 autohome.com.cn

А це – Toyota Land Cruiser 200 toyota.com

Непідготовлений перехожий легко сплутає новинку з японським позашляховиком. При цьому кожен покупець ризикуватиме своїм життям, адже жорсткість кузова при такій різниці в ціні напевно бажає кращого.

Позашляховик Hengtian L4600 готують до продажу autohome.com.cn

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, на продаж виставили найдешевшу підробку Bugatti Veyron, яку створили на основі знаменитої моделі Audi.

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