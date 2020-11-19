'Зовсім інший' Kia Sportage 2021 показали на живих фото

У мережі з'явилися фото китайської версії Kia Sportage нового покоління, поява якої очікується найближчим часом. Варто зазначити, що варіант для Піднебесної істотно відрізняється від глобального кросовера, який продається, зокрема, в Україні, і називається він там Sportage Ace.

Як видно на знімках, опублікованих виданням Autohome.com.cn, китайський Sportage має брутальний вигляд і більше схожий на позашляховик, ніж на кросовер. Він став трохи крупнішим за попередника і отримав змінену передню частину і "корму" (нову радіаторну решітку, фари і задні ліхтарі). Водночас прослідковується схожість з більшим Kia Sorento.

Фотографій салону Kia Sportage 2021 поки немає, але відомо, що автомобіль оснастять віртуальної панеллю приладів діагоналлю 10,25 дюймів і 7-дюймовим екраном мультимедіа.

Під капотом кросовера, як очікується, пропишеться 200-сильний наддувний мотор об'ємом 1,5 літра. Будуть версії з переднім, і повним приводом. Також виробник обіцяє значний набір електронних асистентів.

Прем'єра Kia Sportage 2021 для Китаю відбудеться найближчими днями. Пізніше має дебютувати нове покоління і глобальної версії.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Kia показала новий гібрид Sorento в деталях.