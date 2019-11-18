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18 листопада • оновлено в 20:17
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Зовнішність Renault Kangoo 2020 повністю розсекречено

1.7т
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Новий Renault Kangoo 2020 модельного року з'явиться в наступному році. Його дизайн перестав бути секретом завдяки патентним зображенням, що просочилися в мережу.

Відповідні матеріали розмістили на ресурсі WorldScoop. На них новий "Рено Кенго" 2020 зображено з усіх боків. Цікаво, що зовнішність концепту Renault Kangoo Z.E. в довгоочікуваній новинці відтворена майже повністю.

Новий Renault Kangoo 2020 розсекречено на патентних зображеннях

Новий Renault Kangoo 2020 розсекречено на патентних зображеннях

worldscoop.forumpro.fr

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Звісно, серійний автомобіль позбувся таких ефектних елементів, як незвичайні передні фари, камери замість зовнішніх дзеркал і тонкі задні ліхтарі, але багато в чому прототип тут дійсно впізнається.

"Рено Кенго" 2020 отримав стильні задні ліхтарі

"Рено Кенго" 2020 отримав стильні задні ліхтарі

worldscoop.forumpro.fr

Помітно велику різницю з моделлю поточного покоління: Renault Kangoo 2020 отримав нову форму бічного скла (правда, на патентних зображеннях показана комерційна модифікація), іншу решітку, світлотехніку і бампери. Все це дозволить швидко відрізнити новинку від попередника.

Концепт Renault Kangoo Z.E. демонстрував сміливі рішення у вигляді незвичайної оптики і камер замість дзеркал

Концепт Renault Kangoo Z.E. демонстрував сміливі рішення у вигляді незвичайної оптики і камер замість дзеркал

group.renault.com

Renault Kangoo Z.E. Concept

Renault Kangoo Z.E. Concept

group.renault.com

Так само як і в актуальній генерації, модель 2020 року отримає електричну версію – Renault Kangoo Z.E. 2020 оснастять збільшеною батареєю, яка дозволить долати до 400 км на одній повній зарядці.

Актуальна генерація Renault Kangoo

Актуальна генерація Renault Kangoo

group.renault.com

Актуальна генерація Renault Kangoo

Актуальна генерація Renault Kangoo

group.renault.com

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто Renault новини
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Deuse Sem
Deuse Sem
...да же два "ого-го".!!!
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