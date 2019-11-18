Зовнішність Renault Kangoo 2020 повністю розсекречено

Новий Renault Kangoo 2020 модельного року з'явиться в наступному році. Його дизайн перестав бути секретом завдяки патентним зображенням, що просочилися в мережу.
Відповідні матеріали розмістили на ресурсі WorldScoop. На них новий "Рено Кенго" 2020 зображено з усіх боків. Цікаво, що зовнішність концепту Renault Kangoo Z.E. в довгоочікуваній новинці відтворена майже повністю.
Новий Renault Kangoo 2020 розсекречено на патентних зображеннях
worldscoop.forumpro.fr
Звісно, серійний автомобіль позбувся таких ефектних елементів, як незвичайні передні фари, камери замість зовнішніх дзеркал і тонкі задні ліхтарі, але багато в чому прототип тут дійсно впізнається.
"Рено Кенго" 2020 отримав стильні задні ліхтарі
worldscoop.forumpro.fr
Помітно велику різницю з моделлю поточного покоління: Renault Kangoo 2020 отримав нову форму бічного скла (правда, на патентних зображеннях показана комерційна модифікація), іншу решітку, світлотехніку і бампери. Все це дозволить швидко відрізнити новинку від попередника.
Концепт Renault Kangoo Z.E. демонстрував сміливі рішення у вигляді незвичайної оптики і камер замість дзеркал
group.renault.com
Renault Kangoo Z.E. Concept
group.renault.com
Так само як і в актуальній генерації, модель 2020 року отримає електричну версію – Renault Kangoo Z.E. 2020 оснастять збільшеною батареєю, яка дозволить долати до 400 км на одній повній зарядці.
Актуальна генерація Renault Kangoo
group.renault.com
Актуальна генерація Renault Kangoo
group.renault.com
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