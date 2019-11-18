Зовнішність Renault Kangoo 2020 повністю розсекречено

Новий Renault Kangoo 2020 модельного року з'явиться в наступному році. Його дизайн перестав бути секретом завдяки патентним зображенням, що просочилися в мережу.

Відповідні матеріали розмістили на ресурсі WorldScoop. На них новий "Рено Кенго" 2020 зображено з усіх боків. Цікаво, що зовнішність концепту Renault Kangoo Z.E. в довгоочікуваній новинці відтворена майже повністю.

Новий Renault Kangoo 2020 розсекречено на патентних зображеннях worldscoop.forumpro.fr

Звісно, серійний автомобіль позбувся таких ефектних елементів, як незвичайні передні фари, камери замість зовнішніх дзеркал і тонкі задні ліхтарі, але багато в чому прототип тут дійсно впізнається.

"Рено Кенго" 2020 отримав стильні задні ліхтарі worldscoop.forumpro.fr

Помітно велику різницю з моделлю поточного покоління: Renault Kangoo 2020 отримав нову форму бічного скла (правда, на патентних зображеннях показана комерційна модифікація), іншу решітку, світлотехніку і бампери. Все це дозволить швидко відрізнити новинку від попередника.

Концепт Renault Kangoo Z.E. демонстрував сміливі рішення у вигляді незвичайної оптики і камер замість дзеркал group.renault.com

Renault Kangoo Z.E. Concept group.renault.com

Так само як і в актуальній генерації, модель 2020 року отримає електричну версію – Renault Kangoo Z.E. 2020 оснастять збільшеною батареєю, яка дозволить долати до 400 км на одній повній зарядці.

Актуальна генерація Renault Kangoo group.renault.com

Актуальна генерація Renault Kangoo group.renault.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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