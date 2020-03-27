Знайдено кладовище з культовими спорткарами та електромобілями

На українських звалищах можна знайти хіба що старі радянські авто і списані машини на єврономерах. А ось в інших країнах на автомобільних кладовищах часом зустрічаються дуже цікаві екземпляри.

Яскравий тому приклад – звалище в Гонконзі, про яке розповіло видання Jalopnik на своєму YouTube-каналі. Як виявилася, на цьому китайському майданчику зберігаються культові споткари, але що ще більш дивно – електрокари місцевого виробництва (це дійсно незвично, якщо врахувати, що EV – порівняно новий вид транспорту).

Звалище з культовими авто та електрокарами Скріншот відео

Наприклад, серед знайдених автомобілів виявився Lotus Elise (на жаль, він постраждав від пожежі), Subaru WRX STI, Toyota Supra і GT86 і навіть Nissan Skyline GT-R. Більш того, тут навіть затесалося рідкісне купе Mitsubishi FTO.

Звалище з культовими авто та електрокарами Скріншот відео

Звалище з культовими авто та електрокарами Скріншот відео

Звалище з культовими авто та електрокарами Скріншот відео

Одним з пояснень, чому настільки круті авто списали передчасно, є той факт, що в Гонконзі встановлені великі штрафи за непроходження планового техогляду. Тому іноді власникам дешевше позбутися авто, ніж ремонтувати його та платити штраф.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на дні річки знайшли кілька легендарних автомобілів.

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