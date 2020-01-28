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28 січня • оновлено в 18:37
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Зламану Toyota повернули до життя: донором став Nissan Leaf

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Ентузіаст з Німеччини Філіп Шустер незвичайним чином повернув до життя зламане купе Toyota GT86. Так, якщо спочатку це було бензинове авто, то тепер воно є електромобілем.

Історію "переробки" тюнер розповів на форумі Openinverter. У автомобіля вийшов з ладу рідний 2,0-літровий мотор (200 к.с.), але замість того, щоб знайти і замінити його на такий самий двигун, було вирішено перевести купе на електротягу. Основою послугували агрегати Nissan Leaf 2012 року: на машину встановили 188-сильний мотор (400 Нм) і батарею місткістю 24 кВтг. Крім того, деякі компоненти були запозичені у моделей Tesla і Honda (наприклад, від останньої Toyota GT86 дісталося зчеплення).

Toyota GT86, яку перевели на електротягу

Toyota GT86, яку перевели на електротягу

Скріншот відео

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Оскільки акумуляторний блок повністю нікуди було встановити, його "розкидали" по машині: половина батарейок зайняли нішу, інша частина прописалася на місці паливного бака (його демонтували за непотрібністю), під мотором та поруч з ним.

Toyota GT86, яку перевели на електротягу

Toyota GT86, яку перевели на електротягу

Скріншот відео

Toyota GT86, яку перевели на електротягу

Toyota GT86, яку перевели на електротягу

Скріншот відео

Toyota GT86, яку перевели на електротягу

Toyota GT86, яку перевели на електротягу

Скріншот відео

Toyota GT86, яку перевели на електротягу

Toyota GT86, яку перевели на електротягу

Скріншот відео

Toyota GT86, яку перевели на електротягу

Toyota GT86, яку перевели на електротягу

Скріншот відео

Після такого апдейта Toyota GT86 стала ще й динамічнішою: від 0 до 100 км/год саморобний електрокар розганяється за 5 секунд, а його максимальна швидкість складає 215 км/год. Для порівняння, стокове купе, яке випускається з 2012 року, робить "сотню" за 7,6 сек, його максимальна швидкість – 233 км/год .

Електрична Toyota GT86 у русі:

А ось так вона звучить при розгоні:

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Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, Volvo визначилася з ціною на свій перший електричний кросовер. Вона виявилася вельми вражаючою.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі Toyota
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Pooh Vini
Pooh Vini
Пока немец переделывал японские авто у мацковии слепили 2 скульптуры из дерьма. Как тебе немец!? Очкуеш!?
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