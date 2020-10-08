ЗАЗ вперше за кілька років відзвітував про виробництво автомобілів

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
2,5 т.
ЗАЗ вперше за кілька років відзвітував про виробництво автомобілів

Запорізький автомобільний завод вперше оприлюднив статистику виробництва після кількох років простою. Нещодавно вітчизняне підприємство почало великовузлове складання автомобілів французької групи "Рено" і поділилося першими результатами.

Як випливає з документа, підготовленого Асоціацією " Укравтопром ", у вересні ЗАЗ випустив 248 легкових авто. Це новий кросовер Renault Arkana і деякі моделі Lada. В яких пропорціях були зібрані машини, не уточнюється.

Одночасно завод "Єврокар", який складає автомобілі Skoda, випустив 536 машин.

Таким чином, загалом у вересні український автопром виробив 784 легкових автомобіля. Це на 18,3% менше, ніж в минулому році.

Що ж стосується комерційної техніки, в минулому місяці в Україні було випущено 4 вантажівки/фургони (на 3 машини більше, ніж у вересні 2019 го) і 73 автобуса (падіння на 21%).

Загалом з початку року в Україні було випущено 3140 автомобілів, що на 41% менше торішнього показника. Частка легкових авто склала 2650 од., вантажівок – 32 од., автобусів – 467 од.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що українці стали більше купувати нових авто.

Автоновини Українинові автоЗАЗавто