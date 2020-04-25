ЗАЗ раптово зупинив виробництво Lada: названа причина

Запорізький автомобілебудівний завод зупинив збирання автомобілей Lada моделей Vesta, X-Ray, Granta і Largus.

Про це повідомило видання "Твоя машина" із посиланням на власні джерела. Зупинка поставок пов’язана з обмеженням транспортного сполучення через кордон. Як зазначає видання, майданчик, на який відвантажувалися машинокомплекти на для українського підприємства, зараз спорожнів.

Таким чином, нещодавно налагоджена на Запорізькому автозаводі збірка моделей Vesta, X-Ray, Granta і Largus зупинилася на невизначений термін.

На ЗАЗ нещодавно почали збирати автомобілі під брендом Lada, а в автосалонах вже з’явилися перші тестові моделі, виготовлені українським виробником.

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