Головна Новини
25 квітня • оновлено в 22:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

ЗАЗ раптово зупинив виробництво Lada: названа причина

4.7т
Читати матеріал російською

Запорізький автомобілебудівний завод зупинив збирання автомобілей Lada моделей Vesta, X-Ray, Granta і Largus.

Про це повідомило видання "Твоя машина" із посиланням на власні джерела. Зупинка поставок пов’язана з обмеженням транспортного сполучення через кордон. Як зазначає видання, майданчик, на який відвантажувалися машинокомплекти на для українського підприємства, зараз спорожнів.

Таким чином, нещодавно налагоджена на Запорізькому автозаводі збірка моделей Vesta, X-Ray, Granta і Largus зупинилася на невизначений термін.

ЗАЗ раптово зупинив виробництво Lada: названа причина

На ЗАЗ нещодавно почали збирати автомобілі під брендом Lada, а в автосалонах вже з’явилися перші тестові моделі, виготовлені українським виробником.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на продаж виставили таксомоторний ГАЗ-24 Волга. За машину просять гроші, порівнянні з ціною нового Mercedes S-Class.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
ЗАЗ
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
7
14
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
і куди і шо
і куди і шо
А кому этот метлом нужен если его даже на роССии не берут)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ку Алексей
Ку Алексей
такая вот в0 й нa со страной агрессором...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
И только Россия продолжает инвестировать в "небратьев", чтоб дать хоть какие-то рабочие места на ЗАЗе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги