ЗАЗ може припинити випуск легкових авто до кінця 2020 року

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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ЗАЗ може припинити випуск легкових авто до кінця 2020 року

Група народних депутатів України виступила з ініціативою заборони імпорту з Росії не тільки самих автомобілів, але й комплектуючих до них починаючи з 2021 року. Це може привести до того, що Запорізький автомобільний завод припинить випуск легкових авто, адже саме з російських машинокомплектів ЗАЗ складає нові Lada і Renault з початку 2020 року.

Як написав у своєму Facebook нардеп Роберт Горварт, разом зі своїми колегами він направив відповідне звернення до прем'єр-міністра України.

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Парламентарій зазначає, що раніше в Україні заборонили імпорт автомобілів з РФ, проте "дехто зумів знайти спосіб, як обійти заборону": машини стали завозити в розукомплектованому вигляді, після чого складати та реалізовувати їх безпосередньо на митній території України. Уточнюється, що таким чином з січня по серпень в Україну було завезено автомобілів на загальну суму 3 млн доларів США.

"Кабінет Міністрів України має вжити заходів щодо продовження дії постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", та постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1146 "Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації. Також ми звернули увагу Прем’єр-міністра на необхідність внесення шасі та кузовів для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701-8705 за товарними позиціями 8706, 8707 згідно з УКТЗЕД (що походять з Російської Федерації) до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України", – зазначив Роберт Горварт.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що з початку року в Україні було продано 360 нових автомобілів Lada. Таким чином, частка російського бренду на ринку нових машин склала менше 1%.

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