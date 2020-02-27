Підзарядка електрокара виявилося дорожчою за заправку дизельного авто

Британські журналісти встановили, що підзарядка електромобілів на швидкісних станціях може обходитися дорожче за заправку бензинового або дизельного аналога.

Як з'ясував OBOZREVATEL, редактори з What Car? взяли на тест-драйв електричний кросовер Audi e-tron і перевірили експлуатаційні витрати. В ході експерименту вони з'ясували, що підзарядка електромобіля від 0 до 80% на потужних станціях Ionity (потужність терміналів цієї мережі становить 350 кВт) обходиться у 45,89 фунтів стерлінгів (54 євро), тобто кожна миля руху (1,6 км) "з`їдає" 0,34 фунта (0,4 євро). Для порівняння, та ж 1 миля шляху на дизельному аналогу, кросовері Audi Q7 50 TDI, обходиться у 0,22 фунта стерлінгів (0,26 євро).

Audi e-tron vs Audi Q7 з TDI

Однак, якщо заряджати електрокар на менш потужних станціях, то картина виглядає помітно по-іншому. Так, "заправка" e-tron на терміналі потужністю 150 кВт коштує 23,28 фунтів стерлінгів (27,38 євро), на 50-кіловатному-заряднику – 15,30 фунтів стерлінгів (18 євро), а на "колонці" потужністю 22 кВт – 6,32 фунтів стерлінгів (7,44 євро).

Таким чином, журналісти прийшли до висновку, що заряджання електромобіля на потужних терміналах може бути дорожчим, ніж заправка подібного авто бензином або дизелем (проте Ionity на сьогодні є єдиними надшвидкими зарядками у Великій Британії). Що ж стостується менш продуктивних терміналів, грошова економія існує, проте у випадку з такими чарджерами доведеться пожертвувати часом.

Крім цього, є ще одна стаття витрат, яка пов'язана з зарядкою електромобілів: оскільки багато термінали встановлюються на паркінгах, то, швидше за все, доведеться заплатити ще й за парковку.

До речі, кросовер Audi e-tron 50 quattro долає на одному заряді 411 км по циклу WLTP (батарея – ємністю 95 кВт/год); також у нього є молодша версія, e-tron 50 quattro, автономність якої становить 299 км (АКБ – 71 кВт/год).

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у електромобіля Audi запримітили дивний глюк – машина запросила заміну масло, якого у нього немає.

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