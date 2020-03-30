Заправка за 3-4 хв: BMW розкрила начинку електричного X5

У 2019 компанія BMW представила прототип водневого електромобіля на базі кросовера X5, і пообіцяла, що у 2022-му налагодить його випуск. Тепер настав час розповіді про найголовніше в цьому авто – його особливe начинку.

Технічною базою для силової установки BMW X5 послужив той самий електропривод, який використовується в майбутньому електрокросовері iX3. Автомобіль оснастили електромотором, батареєю, інвертором напруги, електрохімічним генератором (власне, паливним елементом) і двома баками, в які поміщається 6 кг водню. Водень вступає в реакцію з киснем, внаслідок чого виробляється необхідна енергія, при цьому перетворювач керує потоками від генератора, АКБ і системи рекуперації енергії при гальмуванні. Разом з тим єдиний вихлоп, який виходить від авто – це водяна пара.

Водневий BMW X5 press.bmwgroup.com

Пікова віддача такої установки – 374 к.с. (275 кВт), але сама система паливних елементів у результаті хімічної реакції видає на-гора до 170 к.с. (125 кВт). Щоб поповнити баки такого BMW X5 воднем, необхідно 3-4 хвилини.

Водневий BMW X5 press.bmwgroup.com

Водневий BMW X5 press.bmwgroup.com

Баварці підтвердили, що у 2022 році почне випуск новинки, однак тираж буде невеликим, оскільки поки що водень залишається дорогим видом палива, а необхідна заправна інфраструктура знаходиться у слабо розвиненому стані. Повноцінне виробництво автомобілів на паливних елементах BMW розраховує впровадити тільки в другій половині наступного десятиліття.

Водневий BMW X5 carscoops.com

Водневий BMW X5 carscoops.com

Водневий BMW X5 carscoops.com

Водневий BMW X5 carscoops.com

Проте, як уже писав OBOZREVATEL, в BMW вважають, що незабаром водневі авто будуть коштувати стільки ж, скільки і бензинові машини.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!