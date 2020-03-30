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30 березня • оновлено в 17:42
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Заправка за 3-4 хв: BMW розкрила начинку електричного X5

1.6т
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У 2019 компанія BMW представила прототип водневого електромобіля на базі кросовера X5, і пообіцяла, що у 2022-му налагодить його випуск. Тепер настав час розповіді про найголовніше в цьому авто – його особливe начинку.

Технічною базою для силової установки BMW X5 послужив той самий електропривод, який використовується в майбутньому електрокросовері iX3. Автомобіль оснастили електромотором, батареєю, інвертором напруги, електрохімічним генератором (власне, паливним елементом) і двома баками, в які поміщається 6 кг водню. Водень вступає в реакцію з киснем, внаслідок чого виробляється необхідна енергія, при цьому перетворювач керує потоками від генератора, АКБ і системи рекуперації енергії при гальмуванні. Разом з тим єдиний вихлоп, який виходить від авто – це водяна пара.

Водневий BMW X5

Водневий BMW X5

press.bmwgroup.com

Пікова віддача такої установки – 374 к.с. (275 кВт), але сама система паливних елементів у результаті хімічної реакції видає на-гора до 170 к.с. (125 кВт). Щоб поповнити баки такого BMW X5 воднем, необхідно 3-4 хвилини.

Водневий BMW X5

Водневий BMW X5

press.bmwgroup.com

Водневий BMW X5

Водневий BMW X5

press.bmwgroup.com

Баварці підтвердили, що у 2022 році почне випуск новинки, однак тираж буде невеликим, оскільки поки що водень залишається дорогим видом палива, а необхідна заправна інфраструктура знаходиться у слабо розвиненому стані. Повноцінне виробництво автомобілів на паливних елементах BMW розраховує впровадити тільки в другій половині наступного десятиліття.

Водневий BMW X5

Водневий BMW X5

carscoops.com

Водневий BMW X5

Водневий BMW X5

carscoops.com

Водневий BMW X5

Водневий BMW X5

carscoops.com

Водневий BMW X5

Водневий BMW X5

carscoops.com

Проте, як уже писав OBOZREVATEL, в BMW вважають, що незабаром водневі авто будуть коштувати стільки ж, скільки і бензинові машини.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
BMW нові авто електромобілі кросовер водень
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