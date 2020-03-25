Замість нового Hyundai Tucson компанія оновила старий кросовер

Четверте покоління кросовера Hyundai Tucson готується до виходу на ринок. Але до того моменту корейський виробник оновив колишню модель. Проте купити новий Hyundai Tucson зможуть не всі.

Все ще актуальний компактний кросовер Hyundai отримав нову зовнішність. Зміни в більшій мірі торкнулися передньої частини. Поки Tuscon 2020 у такому вигляді вирушить на китайський ринок. Чи з'явиться оновлена версія в інших країнах перед виходом наступної генерації моделі, невідомо.

Нові елементи дизайну зробили зовнішність Tucson більш стильною hyundai.com

Передні фари та додаткові блоки під ними залишилися без змін у порівнянні з китайською версією, яка і раніше відрізнялася від глобального кросовера. Але зовнішня світлотехніка отримала нову начинку. Змінилася форма решітки та її оздоблення.

Задні ліхтарі та бампер виглядають так само, як і перед оновленням autohome.com.cn

Салон Hyundai Tucson не змінився autohome.com.cn

Новий передній бампер демонструє іншу конфігурацію повітрязабірників. Корма залишилася без змін, салон також залишився незмінним. Головне місце на передній панелі займає великий монітор інформаційно-розважальної системи діагоналлю більше 10 дюймів.

Кросовер Hyundai Tucson 2020 став трохи сучаснішим hyundai.com

Перед оновленням у китайського Tucson були інші бампер і решітка hyundai.com

Двигун залишився той же, що і раніше – єдиний доступний в китайській лінійці бензиновий чотирициліндровий турбомотор об'ємом 1,6 л потужністю 177 к.с. і 256 Нм крутного моменту. Для моделі в якості опції пропонується система повного приводу, що є не дуже поширеним явищем для Піднебесної, де передньопривідні кросовери користуються більш високим попитом.

Глобальна версія Hyundai Tucson виглядає інакше hyundai.com

Четвертий Hyundai Tucson буде схожий на Hyundai Vision T Concept hyundai.com

Цікаво, що після оновлення Hyundai Tucson подешевшав – нова базова версія коштує близько 24 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про нового китайського суперника великого кросовера Hyundai Santa Fe.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал