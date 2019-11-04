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4 листопада • оновлено в 12:33
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Автокрісло врятувало немовля! У Бердичеві трапилася страшна ДТП із переворотом

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У жорсткому ДТП, що трапилася 3 листопада в місті Бердичеві, зіткнулися два автомобілі. В одному з них перебувало немовля, яке не постраждало завдяки дитячому автокріслу.

Як повідомляє Бердічів.biz, аварія відбулася на перетині вулиць Садової та Героїв України. Два мінівени зіштовхнулися на перехресті: водій Renault, порушивши правила дорожнього руху, не пропустив Fiat, який від удару перекинувся на дах.

Через сильний удар автомобіль з маленькою дитиною перекинувся на дах

Через сильний удар автомобіль з маленькою дитиною перекинувся на дах

berdichev.biz

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У салоні авто, крім водія, перебували дві жінки й маленька дитина, яка зовсім не постраждала завдяки спеціальному кріслу. Дорослі ж отримали легкі травми, що не потребували госпіталізації.

У ДТП в Бердичеві ніхто не постраждав

У ДТП в Бердичеві ніхто не постраждав

berdichev.biz

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Стало відомо, чому з'явився новий закон, який передбачає штрафи за перевезення дітей без спеціальних автомобільних крісел.

  • Захистити життя дитини в авто допоможе правильно підібране крісло. Важливі поради, як знайти необхідний варіант.

  • Автор відповідного закону повідомив, що штрафи за перевезення дітей без спеціальних крісел обов'язково торкнуться й таксі. Також парламентар прояснив ситуацію з громадським транспортом.

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Теми
Дитяча безпека Новини автосвіту
Місце
Україна
Теги
авто новини ДТП діти безпека
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