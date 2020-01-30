За які авто українцям потрібно заплатити податок 25 000 грн: у списку вже 174 машини

Державна податкова служба України повідомила, на які автомобілі розповсюджується податок на розкіш у 2020 році в рамках нового податкового закону. Про це вона написала у своєму Facebook.

Як зазначає ДПС, спеціальні умови податкового обкладення в цьому році поширюється на 172 автомобіля [зараз їх вже 174 – ред]. Це машини таких марок, як AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Rezvani, Rolls -Royce, Tesla та Toyota.

Однак, стосується це абсолютно не всіх моделей вищевказаних брендів, а лише тих машин, чий вік становить до 5 років та чия вартість складає понад 1 771 125 грн (понад 375 мінімальних зарплат). Нагадаємо, раніше податок на розкішні авто розраховувався з розрахунку обсягу двигуна автомобіля, але тепер умови змінилися.

У 2020 році податок на розкіш поширюється вже як мінімум на 174 авто

Сума податку для власників люксових машин становить 25 000 грн. Оплатити його потрібно протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення. З повним списком машин, які потрапили під додаткове оподаткування, можна ознайомитися на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, як саме потрібно платити податок на розкішні авто, і що робити в тому випадку, якщо машину перепродали або вкрали.

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