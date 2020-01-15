За ціною BMW X7! 25-річну Волгу без пробігу оцінили у $81 000

У Росії виставили на продаж стару Волгу за шалено великі гроші. Однак є один нюанс – у автомобіля, по суті, немає пробігу.

Як з'ясував OBOZREVATEL, ГАЗ-3102 Волга 1995 року випуску продають на одному з онлайн-ресурсів за 5 млн рублів, що еквівалентно 81,3 тис. доларам. Для порівняння, майже стільки ж в Україні просять за BMW X7 в базовій комплектації.

ГАЗ-3102 за 81 000 доларів auto.ru

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Цінник дійсно вражає своїм розміром, навіть незважаючи на те, що автомобіль є колекційним. Тим не менш, власник хоче "зірвати куш", відзначаючи, що машина ніколи не стояла на обліку та не експлуатувалася. Судячи з показника одометра та позначці в оголошенні, за 25 років Волга проїхала лише 10 км.

ГАЗ-3102 за 81 000 доларів auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 доларів auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 доларів auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 доларів auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 доларів auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 доларів auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 доларів auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 доларів auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 доларів auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 доларів auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 доларів auto.ru

Відзначимо, що ГАЗ-3102 відноситься до сімейства "двадцять четвертої" Волги і, по суті, є її поліпшеною версією. Машина випускалася з 1981 по 2008 роки, спочатку вона призначалася виключно для радянських партійних чиновників, але після розпаду СРСР перетворилася в масовий автомобіль. Всього було випущено понад 150 тис. таких моделей.

ГАЗ-3102 за 81 000 доларів auto.ru

Від звичайної "24-й" ГАЗ-3102 відзначалася трохи зміненим дизайном, травмозахисною передньою панеллю, зробленої зі спіненого поліуретану (у ГАЗ-24 був звичайний жорсткий пластик), а також ортопедичними сидіннями, обтягнутими велюром. У різні роки машина оснащувалася десятьма двигунами, зокрема, Rover та Chrysler, але конкретно у цій Волзі встановлений заволзький агрегат на 100 сил об'ємом 2,5 літра.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, у гаражі під Полтавою не так давно знайшли ГАЗ-24 з мінімальним пробігом.

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