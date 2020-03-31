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31 березня • оновлено в 12:02
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500 000 євро: в Україні продають авто з Третього Рейху

1.4т
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На популярному української сайті з продажу авто з'явилася вельми цікава пропозиція. Зацікавленим покупцям пропонується рідкісний Opel, випущений ще за часів нацизму.

За ексклюзивний кабріолет Opel Admiral 1938 року просять 500 000 євро. Судячи з фото, автомобіль пережив реставрацію, тому перебуває у відмінному стані.

Opel Admiral за 500 000 євро

Opel Admiral за 500 000 євро

auto.ria

Але все ж головною особливістю автомобіля є тираж. Opel Admiral протримався на конвейєрі всього три роки, в 1937-1939, за цей час було вироблено лише 6400 примірників моделі. При цьому велика частина з них була седанами, тоді як як кабріолет у доопрацюванні відательє Hebmüller побачив світ у кількості декількох десятків.

Opel Admiral за 500 000 євро

Opel Admiral за 500 000 євро

auto.ria

Opel Admiral був одним з найкращих автомобілів свого часу, його створили для конкуренції з такими машинами, як Horch, Mercedes-Benz і Maybach. Преміальний "німець" оснащувався рядним 3,6-літровим 6-циліндровим двигуном потужністю 75 к.с., який розвивав максимальну швидкістю у 132 км/год.

Opel Admiral за 500 000 євро

Opel Admiral за 500 000 євро

auto.ria

Opel Admiral за 500 000 євро

Opel Admiral за 500 000 євро

auto.ria

Opel Admiral за 500 000 євро

Opel Admiral за 500 000 євро

auto.ria

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні виставили на продаж найдорожче радянських авто – його оцінили більш ніж у 600 000 доларів.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Автоновини України
Теги
Opel ретро б/к автомобіль
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