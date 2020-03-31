500 000 євро: в Україні продають авто з Третього Рейху

На популярному української сайті з продажу авто з'явилася вельми цікава пропозиція. Зацікавленим покупцям пропонується рідкісний Opel, випущений ще за часів нацизму.

За ексклюзивний кабріолет Opel Admiral 1938 року просять 500 000 євро. Судячи з фото, автомобіль пережив реставрацію, тому перебуває у відмінному стані.

Opel Admiral за 500 000 євро auto.ria

Але все ж головною особливістю автомобіля є тираж. Opel Admiral протримався на конвейєрі всього три роки, в 1937-1939, за цей час було вироблено лише 6400 примірників моделі. При цьому велика частина з них була седанами, тоді як як кабріолет у доопрацюванні відательє Hebmüller побачив світ у кількості декількох десятків.

Opel Admiral за 500 000 євро auto.ria

Opel Admiral був одним з найкращих автомобілів свого часу, його створили для конкуренції з такими машинами, як Horch, Mercedes-Benz і Maybach. Преміальний "німець" оснащувався рядним 3,6-літровим 6-циліндровим двигуном потужністю 75 к.с., який розвивав максимальну швидкістю у 132 км/год.

Opel Admiral за 500 000 євро auto.ria

Opel Admiral за 500 000 євро auto.ria

Opel Admiral за 500 000 євро auto.ria

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні виставили на продаж найдорожче радянських авто – його оцінили більш ніж у 600 000 доларів.

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