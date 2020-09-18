З німецьких автобанів хочуть зробити дороги, як в Україні

На німецьких автобанах вперше в історії можуть ввести швидкісні обмеження. Практично кожні шість місяців Бундестаг Німеччини голосує за обмеження швидкості на автомагістралях. Парламентарії хочуть встановити ліміт у 130 км/год – нагадаємо, точно таке ж обмеження діє, серед іншого, на українських дорогах.

Як повідомляє chip.de, представники однієї з найпопулярніших партій в Німеччині, "зелені", мають намір домогтися обмеження швидкості, мотив – це екологія та безпека руху. Вже як кілька років дана тема залишається в політичному порядку денному, але, втім, зрушення поки не намітилися – недавно відбулося нове голосування за встановлення швидкісного ліміту в 130 км/год, яке "зелені" програли.

Правляча більшість кожен раз відхиляють цю пропозицію, крім того, проти нововведення категорично проти виступає Федеральний міністр транспорту і цифровий інфраструктури Андреас Шойер, канцлер Ангела Меркель також поки на боці тих, хто проти цього обмеження. А ось "зелених" підтримує міністр довкілля Свен Шульце. Також проти обмежень виступає Німецький автоклуб (ADAC), який користується великим авторитетом в країні.

Втім, "зелені" не мають наміру здаватися, тому як закінчиться ця історія, поки невідомо.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що п'яний українець розбив в Польщі автомобіль, який хотів купити.