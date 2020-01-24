З мигалками та сейфом: представлено Skoda Kodiaq для порятунку життів

Кросовер Skoda Kodiaq випробував себе у ролі швидкої допомоги. Автомобіль отримав усі необхідні розпізнавальні знаки та сучасне обладнання.

Як з'ясував OBOZREVATEL, для порятунку життів було підготовлено відразу 18 таких Skoda Kodiaq. Всі вони попрямували на роботу до Південно-Західної служби швидкої допомоги Великої Британії.

Медичний Skoda Kodiaq skoda.co.uk

Переобладнанням автомобілів займалася компанія Halls Electrical. За основу був узятий повнопривідний Skoda Kodiq на дизелі – модель з 2,0-літровим TDI потужністю 150 к.с., що працює в парі з роботизованою DSG. В Туманному Альбіоні даний автомобіль в перерахунку на євро коштує від 32,1 тисячі. Свій вибір британська швидка пояснила тим, що цей кросовер володіє чудовим балансом керованості та комфорту у поєднанні з позашляховим характеристиками. Крім того, на медичні кроси діє розширена гарантія від виробника.

Медичний Skoda Kodiaq skoda.co.uk

Щоб "швидка" Skoda Kodiaq виділялася в потоці, її прикрасили фірмовою жовто-зеленою лівреєю, а також оснастили проблисковими маячками та спеціальним звуковими сигналами.

Усередині ж автомобіль обладнали спеціальним планшетом (він знаходиться на місці бардачка), на який виводиться інформації про виклики, та радіозв'язком, а замість третього та частково другого ряду сидінь зробили відсік під медичне обладнання та встановили сейф під для зберігання ліків. Машина розрахована на водія та двох лікарів.

Медичний Skoda Kodiaq skoda.co.uk

Медичний Skoda Kodiaq skoda.co.uk

Медичний Skoda Kodiaq skoda.co.uk

Медичний Skoda Kodiaq skoda.co.uk

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні оголосили ціни на кросовер Skoda Kamiq.

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