З 1 жовтня українські номерні знаки в "ЛНР" будуть "поза законом". Фото: obozrevatel.com.

В "ЛНР" 30 вересня добігає кінця термін перереєстрації транспортних засобів, після чого машини на українських номерах стануть "поза законом".

Про це повідомляє "МВС" "республіки". Всі транспортні засоби, які експлуатуються на території "ЛНР" і мають українську реєстрацію, до 30 вересня нинішнього року повинні бути зареєстровані в МРЕВ "ЛНР".

Після цього водіям з українськими номерними знаками загрожує штраф:

– для фізичних осіб – в розмірі від 500 до 2000 рублів;

– для посадових осіб – від 2000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– для ФОП і юридичних осіб – від 5000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Цікаво, що свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки українського зразка не будуть вилучатися, за винятком випадків зміни власника. А ось експлуатувати на території "ЛНР" транспортні засоби можна буде тільки з номерними знаками і реєстраційними документами, виданими підрозділами МРЕВ "республіки".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, завдяки камерам автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР, кількість ДТП в Україні знизилося втричі.

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