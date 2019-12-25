Ялинки на суперкарі і інші дивацтва: на чому привести "зелену красуню"

Різдвяні свята – прекрасний привід весело провести час у колі сім'ї та друзів. Наприклад, в мережі є фото і відео, як правильно перевозити ялинку ...

Привести додому новорічну ялинку легко і просто, якщо у вас є місткий універсал, позашляховик або пікап. Але, навіть якщо ви є щасливим володарем суперкара, з подібним завданням теж можна впоратися.

Спорткар Vaydor G35 задіяли для перевезення новорічної ялинки reddit.com

Наприклад, днями на порталі Reddit з'явилося зображення ексклюзивного спорткара Vaydor G35, яке свідчить, що велике заднє антикрило можна використовувати в якості ... багажника для новорічної ялинки.

До речі, навіть для жителів США, де випускається цей автомобіль, це досить рідкісний екземпляр, і зустріти його з ялинкою або без, вже велика удача. Не дивлячись на ефектний аеродинамічний обвіс, під склопластиковими панелями ховається цілком звичайний Infiniti.

Vaydor G35 vaydorsupercar.com

Виробництвом авто під маркою Vaydor займається невелика мануфактура з містечка Санкт-Петербург, що розташований в штаті Флориді. Щоб отримати в своє розпорядження екзотичний спорткар, необхідно придбати "донорський" Infiniti G35. Після оплати приблизно 40 тисяч доларів і кількох місяців виснажливого очікування, умільці з Vaydor підготують вам ексклюзивне авто. Якщо ви досить досвідчені, сміливі і скупі, можна відбутися 11-ма тисячами доларів, але тоді збирати машину доведеться самостійно.

Які ще екзотичні спорткари можна використовуватися під час новорічних свят, можна подивитися в добірці позитивного відео:

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