Які вживані автомобілі в Україні купують найчастіше

В Україні значно зріс попит на нові автомобілі в липні 2020 року. Але продажі вживаних автомобілів все ж перевершили нові машини приблизно в чотири рази.

За даними Укравтопром, у липні 2020 року українці зареєстрували понад 34 тисячі вживаних автомобілів. Ця кількість на 43% перевершила показники липня минулого року і на 17% – дані за червень 2020-го. Для порівняння, минулого місяця українці поставили на облік 8,4 тис. нових авто.

Які вживані автомобілі в Україні купували найчастіше:

Volkswagen (5,6 тис. авто); Ford (3,4 тис. авто); Skoda (2,8 тис. авто); Renault (2,7 тис. авто); Nissan (1,9 тис. авто).

Всього за сім місяців поточного року (січень-липень) українські автомобілісти придбали понад 173 000 вживаних транспортних засобів, що майже в 4 рази перевищує минулорічний результат за аналогічний період.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україну приїде розбитий електричний кросовер Tesla Model Y. Вживаний автомобіль спробують відновити.