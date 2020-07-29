Які автомобільні бренди виявилися найдорожчими

У щорічному рейтингу найдорожчих брендів світу опинилися 11 автомобільних компаній, які в сотні кращих змагалися з технологічними гігантами та іншими компаніями з різних галузей.

Список топсотні склав Forbes. У глобальному заліку з вартістю 41,5 млрд. доларів Toyota зайняла 11-е місце, але тим самим виявилася найбільш дорогим автовиробником. За нею – Mercedes на 23-му місці з $28,5 млрд. Замикає трійку автомобільних лідерів BMW з $25,9 млрд. на 27-му місці.

Найдорожчі автомобільні бренди:

Toyota ($41,5 млрд., 11 місце)

Mercedes-Benz ($28,5 млрд., 23 місце)

BMW ($25,9 млрд., 27 місце)

Honda ($24,5 млрд., 29 місце)

Audi ($13,8 млрд., 44 місце)

Porsche ($12,1 млрд., 57 місце)

Chevrolet ($11,3 млрд., 66 місце)

Ford ($11,2 млрд., 68 місце)

Lexus ($10,3 млрд., 77 місце)

Hyundai ($9,5 млрд., 81 місце)

Volkswagen ($7,9 млрд., 100 місце)

VW зайняв останнє місце в топсотні. Фото: Volkswagen

Експерти Forbes складають рейтинг на підставі великої кількості факторів. Основні з них – прибуток, виручка і багато інших фінансових показників за кілька років. З цієї причини Tesla не потрапила до сотні кращих, адже її доходи не можна порівнювати з найбільш сильними і стабільними представниками автосвіту.

В абсолютному заліку лідером виявилася компанія Apple ($241,2 млрд.), на 2-му місці – Google ($207,5 млрд.), на 3-му – Microsoft ($162,9 млрд.).

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